Putin ameninţă Marea Britanie din cauza furnizării de muniţie cu uraniu Ucrainei 

Annabel Goldie, secretar de stat în cadrul Ministerului britanic al Apărării, a declarat că unele dintre obuzele tancurilor de tip Challenger 2 pe care Marea Britanie urmează să le ofere Ucrainei conţin uraniu sărăcit.

"Am aflat astăzi că Marea Britanie a anunţat că va furniza Ucrainei nu doar tancuri, ci şi obuze care conţin uraniu sărăcit. Dacă se va întâmpla acest lucru, Rusia va fi nevoită să reacţioneze în consecinţă, dat fiind că Occidentul începe deja să utilizeze armament cu elemente nucleare", a declarat Vladimir Putin, conform agenţiei Reuters şi cotidianului Le Monde, după întâlnirea cu preşedintele Chinei, Xi Jinping.

Anterior, ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, a avertizat că decizia Marii Britanii constituie un pas în plus spre o potenţială "confruntare nucleară" între Rusia şi Occident. "A fost făcut un pas în plus, au rămas tot mai puţini paşi" până la o astfel de confruntare. "Dar, bineînţeles, Rusia are cu ce să răspundă", a atras atenţia Serghei Şoigu.

(sursa: Mediafax)