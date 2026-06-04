Rutte, mesaj dur pentru tinerii ruși care vor să plece în Ucraina: Veți fi lăsați în noroi să muriți

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un avertisment tinerilor ruși și familiilor acestora, în care a spus că cei trimiși să lupte în Ucraina riscă să fie abandonați pe front dacă sunt răniți, scrie TVP World.

Declarațiile au fost făcute miercuri, la Kiev, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după discuțiile dintre cei doi lideri.

„Vi se vinde o afacere proastă. Bărbați ca voi care se alătură luptei; nu veți fi antrenați. Echipamentul pe care vi-l vor oferi este sub standarde. Există o șansă foarte mare să muriți sau să fiți răniți cât timp sunteți acolo. Și sunt șanse mari ca, dacă sunteți răniți, să fiți lăsați să suferiți în noroi și să muriți.”, a declarat Rutte, adresându-se tinerilor ruși.

Șeful NATO a vorbit și despre pierderile suferite de armata rusească în războiul din Ucraina, pe care le-a descris drept „absolut uluitoare”. Potrivit acestuia, Rusia pierde peste 30.000 de militari în fiecare lună.

El a comparat situația actuală cu războiul purtat de Uniunea Sovietică în Afganistan în anii 1980. Rutte a spus că Moscova pierde acum într-o singură lună mai multe trupe decât a pierdut URSS în cei zece ani de conflict din Afganistan.

„Așadar, atunci când vorbim despre zeci de mii de victime rusești, nu este vorba despre ceva abstract”, a spus Rutte. „Probabil veți fi dumneavoastră.”

(sursa: Mediafax)