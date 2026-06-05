Scandal diplomatic între Bratislava și Budapesta pe tema frontierelor

Controversa a pornit de la declarațiile făcute de premierul ungar Péter Magyar joi, în Piața Kossuth din Budapesta, cu ocazia Zilei Unității Naționale, sărbătoare care marchează Tratatul de la Trianon din 1920. Magyar a afirmat că „Ungaria este poate singura țară din lume care se învecinează cu ea însăși”, făcând referire la comunitățile maghiare care trăiesc în afara granițelor actuale ale țării după Tratatul de la Trianon.

Totodată, premierul Ungariei a recunoscut că Budapesta are nevoie de relații bune cu țările din regiune și că dialogul cu unii dintre cei mai importanți aliați ai săi s-a deteriorat în ultimii ani. „Avem nevoie de relații bune cu țările care ne înconjoară, mai ales că în ultimii ani dialogul cu cei mai importanți aliați ai noștri s-a întrerupt”, a declarat Magyar.

În reacția publicată de Ministerul slovac de Externe, Juraj Blanár a calificat declarația drept „absurdă” și „negatoare a istoriei”. „Ungaria s-ar învecina cu Ungaria. O asemenea afirmație absurdă și care neagă istoria a venit din partea noului prim-ministru al Ungariei cu ocazia Zilei Unității Naționale, în Piața Kossuth”, a transmis șeful diplomației slovace.

„Resping această interpretare a istoriei. Nu, domnule prim-ministru al Ungariei. Frontierele dumneavoastră și, implicit, ale noastre au fost stabilite prin tratatele de pace de la Trianon după Primul Război Mondial și reconfirmate după cel de-al Doilea Război Mondial, când, apropo, Ungaria s-a aflat de partea învinșilor”, i-a răspuns lui Péter Magyar ministrul slovac de Externe.

Potrivit lui Juraj Blanár, Bratislava respinge orice punere la îndoială a frontierelor actuale și a suveranității țării. „De asemenea, din respect pentru eroii Insurecției Naționale Slovace, care au ales în mod decisiv tabăra coaliției antifasciste, respingem orice contestare a frontierelor, integrității teritoriale sau suveranității Republicii Slovace”, a transmis acesta.

Blanár a avertizat și că relațiile dintre cele două state pot rămâne constructive doar în anumite condiții. „Dacă relațiile de prietenie și cooperare constructivă dintre țările noastre trebuie să continue, atunci acest lucru este posibil doar fără accente false de iredentism și fără contestarea istoriei”, a adăugat ministrul slovac.

Tratatul de la Trianon, semnat la 4 iunie 1920, a stabilit noile frontiere ale Ungariei după destrămarea Imperiului Austro-Ungar. În urma tratatului, milioane de etnici maghiari au rămas în afara granițelor Ungariei, inclusiv în Slovacia, România și Serbia.

Pe 4 iunie, Ziua Unității Naționale este marcată anual în Ungaria, fiind dedicată comunităților maghiare din afara granițelor actuale ale țării. Declarațiile legate de Trianon provoacă periodic tensiuni diplomatice între Budapesta și unele state vecine.

(sursa: Mediafax)