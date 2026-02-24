Scandal diplomatic între Franța și SUA: Ambasadorul Charles Kushner, sancționat pentru refuzul de a da explicații

Criză diplomatică la Paris: Ambasadorul SUA, Charles Kushner, blocat de Franța după un incident grav

Ambasadorul Statelor Unite la Paris, Charles Kushner, se află în centrul unui scandal diplomatic major, după ce a refuzat să răspundă unei convocări oficiale a Ministerului francez de Externe. Autoritățile de la Paris anunță că diplomatul american nu va putea să-și exercite atribuțiile până când nu va oferi explicații clare privind poziția SUA legată de moartea unui activist de extremă dreapta, potrivit The Guardian.

Franța a decis să restricționeze activitatea diplomatică a ambasadorului american Charles Kushner, după ce acesta a ignorat o convocare oficială la Ministerul Afacerilor Externe, legată de comentarii ale Statelor Unite despre moartea unui activist de extremă dreapta.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat marți că Kushner „trebuie să poată avea această discuție cu noi, cu ministerul, pentru a-și putea relua exercitarea normală a atribuțiilor de ambasador în Franța”.

Kushner, tatăl lui Jared Kushner – soțul Ivankăi Trump – nu s-a prezentat luni seară, la ora 19:00, la întâlnirea la care fusese convocat, după ce ambasada SUA la Paris redistribuise un mesaj al Departamentului de Stat referitor la acest caz sensibil.

Inițial, Ministerul francez de Externe a anunțat că a cerut restricționarea accesului direct al ambasadorului la miniștrii francezi, permițându-i însă dialogul cu oficialii din cadrul ministerului. Ulterior, Barrot a sugerat că Kushner ar putea fi complet blocat din contactul cu reprezentanții guvernului până când va explica refuzul de a respecta ceea ce ministrul a numit „regulile de bază” ale diplomației.

„Când ai onoarea de a-ți reprezenta țara, Statele Unite ale Americii, în Franța, respecți cele mai elementare cutume diplomatice și răspunzi convocărilor ministerului de externe”, a spus Barrot la postul de radio France Info.

„Cred că toți francezii împărtășesc același sentiment. Nu acceptăm ca state străine să vină și să se amestece, apoi să se insereze, în dezbaterea noastră politică națională, indiferent de circumstanțe”, a adăugat ministrul.

Contextul scandalului

Incidentul a pornit de la reacția Statelor Unite la moartea lui Quentin Deranque, un activist de extremă dreapta, care a decedat în urma unor lovituri la cap, după confruntări între militanți de stânga radicală și susținători ai extremei drepte, la Lyon, pe 12 februarie.

Șase bărbați suspectați de implicare în deces au fost puși sub acuzare, iar un asistent parlamentar al unui deputat din partidul de stânga France Unbowed (LFI) a fost acuzat de complicitate.

Biroul de combatere a terorismului din cadrul Departamentului de Stat american a transmis că monitorizează cazul, avertizând că „radicalismul violent de stânga” este în creștere și trebuie tratat drept o amenințare la siguranța publică.

„Ne așteptăm ca autorii violențelor să fie aduși în fața justiției”, se arată în comunicatul repostată de ambasada SUA în Franța.

Autoritățile franceze au considerat mesajul o ingerință în politica internă.

Refuz repetat și antecedente controversate

Surse diplomatice au declarat pentru presa franceză că Kushner a invocat „angajamente personale” pentru a justifica absența de la întâlnire, trimițând în schimb un oficial de rang înalt al ambasadei.

Este al doilea refuz de acest tip de la numirea sa în funcție, în luna mai a anului trecut. În august, Kushner a lipsit din nou de la o convocare oficială, după ce publicase o scrisoare deschisă adresată președintelui Emmanuel Macron, în care critica ceea ce el numea lipsa de acțiune a guvernului francez în fața „creșterii dramatice a antisemitismului în Franța”.

Barrot a subliniat că incidentul nu va afecta relațiile bilaterale dintre Franța și Statele Unite, dar „va avea, în mod firesc, un impact asupra capacității [lui Kushner] de a-și îndeplini misiunea”.

„Această conversație trebuie să aibă loc”, a insistat ministrul, adăugând că Franța dorește să abordeze și problema sancțiunilor americane împotriva unor oficiali europeni, precum fostul comisar european Thierry Breton, cărora li s-a interzis accesul în SUA.

Un diplomat cu trecut controversat

Charles Kushner, magnat imobiliar cu o avere estimată la 3,2 miliarde de dolari, a pledat vinovat în 2005 pentru 16 capete de acuzare, inclusiv evaziune fiscală, declarații false și obstrucționarea justiției, după ce ar fi angajat o lucrătoare sexuală pentru a-și compromite cumnatul, martor-cheie într-un proces.

El a petrecut 14 luni în închisoare, fiind ulterior grațiat de Donald Trump în 2020. Trei ani mai târziu, a donat un milion de dolari pentru Super PAC-ul „Make America Great Again Inc”.

Efect de domino în Europa

Scandalul de la Paris vine pe fondul unor tensiuni similare între Statele Unite și Belgia, după ce ambasadorul american la Bruxelles, Bill White, a cerut oprirea unei anchete privind circumcizii ilegale, calificând investigația drept „ridicolă” și „antisemită”.

Ministrul belgian de externe a respins acuzațiile și l-a acuzat pe White de încălcarea normelor diplomatice.

Cazul Kushner deschide un nou capitol tensionat în relațiile transatlantice, într-un context geopolitic fragil, în care fiecare gest diplomatic poate avea consecințe majore. Franța transmite un mesaj clar: regulile diplomației nu sunt negociabile, indiferent de rang sau influență.