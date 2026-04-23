Intimidare la nivel înalt în SUA: jurnalistă, luată la verificări, după un material despre șeful FBI

Potrivit unor informații apărute în The New York Times, agenți federali au demarat verificări după ce jurnalista Elizabeth Williamson a publicat un material exploziv. Acesta prezenta modul în care Kash Patel ar fi folosit resurse ale FBI pentru a oferi protecție și transport partenerei sale. În cadrul verificărilor, autoritățile au intervievat persoana vizată de articol. Totodată au analizat activitatea jurnalistei, inclusiv prin consultarea unor baze de date. La un moment dat, s-ar fi luat în calcul inclusiv aplicarea legislației privind hărțuirea. Cu toate acestea, oficiali din cadrul Departamentului de Justiție au concluzionat că nu există o bază legală pentru continuarea anchetei, iar FBI a transmis ulterior că nu urmărește deschiderea unui caz.

Instituția a invocat îngrijorări legate de metodele de documentare utilizate, sugerând că acestea ar fi putut depăși limitele legale. Totuși, potrivit redacției The New York Times, jurnalista a respectat procedurile obișnuite, care includ contactarea surselor și solicitarea de puncte de vedere. Editorul publicației a criticat ferm demersul autorităților, calificându-l drept o tentativă de intimidare a presei și o încălcare a drepturilor constituționale privind libertatea de exprimare.

Materialul publicat la finalul lunii februarie relata că partenera lui Kash Patel ar fi beneficiat de protecție asigurată de agenți specializați ai FBI, inclusiv în contexte personale. Informațiile au alimentat dezbateri privind utilizarea resurselor publice în scopuri private. FBI a justificat măsurile prin existența unor amenințări la adresa persoanei respective, fără a contesta însă acuratețea informațiilor publicate.

Cazul este considerat de analiști un exemplu al relației tensionate dintre administrația americană și mass-media. În ultimii ani, jurnaliștii au fost tot mai des implicați în investigații, fie ca martori în cazuri de scurgeri de informații, fie în situații controversate legate de activitatea lor profesională. În paralel, au existat și alte episoade sensibile, inclusiv percheziții la domiciliile unor reporteri sau restricții privind accesul presei la anumite evenimente oficiale.

(sursa: Mediafax)