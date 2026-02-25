Securitate pe buget redus: Cât investește, de fapt, Republica Moldova în domeniul apărării

Conform datelor privind perioada 1994 – 2024, Republica Moldova nu a depășit pragul de 1% din PIB alocat pentru apărare, în timp ce România a menținut constant un nivel superior, variind între 1,2% și peste 3% din PIB, transmite stiri.md.

În anii ’90, cheltuielile militare ale Republicii Moldova se situau în jurul valorii de 0,8 – 0,9% din PIB. Ulterior, în anii 2000, ponderea acestora a scăzut treptat, ajungând chiar la aproximativ 0,25 – 0,3% în perioada 2009 – 2012, cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani.

După 2014, pe fondul schimbărilor geopolitice din regiune, bugetul apărării a cunoscut o ușoară creștere, însă a rămas sub 0,5% din PIB până în 2022.

În ultimii doi ani, în contextul războiului din Ucraina și al intensificării preocupărilor privind securitatea regională, Republica Moldova a majorat treptat cheltuielile pentru apărare, acestea apropiindu-se de 0,6% din PIB în 2023 – 2024.

Comparativ, România a alocat în anii ’90 peste 3% din PIB pentru apărare, iar după 2000 a redus treptat bugetul militar până la aproximativ 1,2% în jurul anului 2012. Ulterior, cheltuielile au crescut din nou, ajungând la aproximativ 2% și peste în ultimii ani.