Securitate pe buget redus: Cât investește, de fapt, Republica Moldova în domeniul apărării

Securitate pe buget redus: Cât investește, de fapt, Republica Moldova în domeniul apărării

de Adrian Stoica    |    25 Feb 2026   •   00:40
Securitate pe buget redus: Cât investește, de fapt, Republica Moldova în domeniul apărării
Sursa foto: Republica Moldova nu a depășit pragul de 1% din PIB alocat pentru apărare

Potrivit datelor publicate de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), cheltuielile militare ale R. Moldova au rămas, în ultimele trei decenii, la un nivel redus comparativ cu statele din regiune, oscilând între 0,25% și 0,9% din PIB.

Conform datelor privind perioada 1994 – 2024, Republica Moldova nu a depășit pragul de 1% din PIB alocat pentru apărare, în timp ce România a menținut constant un nivel superior, variind între 1,2% și peste 3% din PIB, transmite stiri.md.

În anii ’90, cheltuielile militare ale Republicii Moldova se situau în jurul valorii de 0,8 – 0,9% din PIB. Ulterior, în anii 2000, ponderea acestora a scăzut treptat, ajungând chiar la aproximativ 0,25 – 0,3% în perioada 2009 – 2012, cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani.

După 2014, pe fondul schimbărilor geopolitice din regiune, bugetul apărării a cunoscut o ușoară creștere, însă a rămas sub 0,5% din PIB până în 2022.

În ultimii doi ani, în contextul războiului din Ucraina și al intensificării preocupărilor privind securitatea regională, Republica Moldova a majorat treptat cheltuielile pentru apărare, acestea apropiindu-se de 0,6% din PIB în 2023 – 2024.

Comparativ, România a alocat în anii ’90 peste 3% din PIB pentru apărare, iar după 2000 a redus treptat bugetul militar până la aproximativ 1,2% în jurul anului 2012. Ulterior, cheltuielile au crescut din nou, ajungând la aproximativ 2% și peste în ultimii ani.

 

republica moldova buget aparare
