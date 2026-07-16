Șeful Securității ucrainene, numit ministru al apărării de Zelenski. Cine este Yevhen Khmara?

Decizia vine la o zi după demiterea fostului ministru Mihailo Fedorov, care a stârnit proteste de stradă în mai multe orașe ucrainene.

Noul ministru interimar, șeful SBU

Zelenski a motivat alegerea prin experiența lui Khmara în conducerea operațiunilor de lovire la distanță împotriva Rusiei și în gestionarea personalului din cadrul Centrului de Operațiuni Speciale „Alpha" al SBU. Generalul-maior conduce interimar serviciul secret ucrainean din 5 ianuarie 2026, după ce Vasîl Maliuk a demisionat pentru a se concentra pe operațiuni împotriva Rusiei. Anterior, Khmara a coordonat unitatea „Alpha" din august 2025 și este cunoscut pentru rolul avut în operațiunea de eliberare a Insulei Șerpilor, la începutul războiului.

„L-am însărcinat pe Evgheni Khmara să-și asume funcția de ministru interimar, să continue reforma în sectorul apărării și să obțină pentru Ucraina toate rezultatele pe care le-am discutat", a scris Zelenski pe Telegram, potrivit agențiilor de presă.

Președintele a precizat că, odată respectate procedurile legale, se va adresa parlamentarilor pentru a cere susținerea numirii lui Khmara ca ministru cu drepturi depline al Apărării. Rada Supremă a aprobat deja noul guvern, condus de fostul director general al Naftogaz, Serhiy Koretsky, însă fără miniștri ai Apărării și Afacerilor Externe, funcții pe care Zelenski le desemnează direct.

Cine este Yevhen Khmara, generalul care preia interimatul la Apărarea Ucrainei

Numirea lui Yevhen Khmara ca ministru interimar al Apărării nu este o mișcare întâmplătoare - generalul-maior are un parcurs de aproape 15 ani în cele mai sensibile structuri de forțe speciale ale Ucrainei, culminând cu o ascensiune rapidă în ultimii trei ani.

Khmara și-a început cariera în 2011, în cadrul Centrului de Operațiuni Speciale „A" al SBU, cunoscut sub numele de „Alpha" - una dintre cele mai vechi și respectate unități de forțe speciale din structura serviciilor secrete ucrainene, specializată în combaterea terorismului și protecția martorilor și a persoanelor implicate în proceduri penale.

Ascensiunea sa a fost rapidă mai ales după declanșarea invaziei ruse la scară largă, în 2022. Khmara a participat direct la apărarea și eliberarea regiunii Kiev, iar după dezocuparea capitalei, a continuat luptele împotriva forțelor ruse în regiunea Donețk.

Pe 14 aprilie 2023, președintele Zelenski l-a numit șef al Centrului de Operațiuni Speciale, iar în august același an a primit gradul de general de brigadă. În iunie 2024, a fost avansat general-maior, iar pe 25 august 2025 a fost reconfirmat ca șef al Centrului de Operațiuni Speciale „A", în urma unei reforme legislative de restructurare a forțelor speciale ale SBU.

Sub comanda sa, unitatea „Alpha" s-a numărat constant printre primele trei cele mai eficiente unități ale Forțelor de Apărare ucrainene în privința echipamentelor și personalului inamic distrus prin operațiuni cu drone. Potrivit SBU, luptătorii unității au distrus echipament militar rusesc estimat la peste 5,5 miliarde de dolari - tancuri, vehicule blindate, sisteme de apărare antiaeriană și echipamente de război electronic. Drona operatorii Alpha au participat direct și la operațiunea specială cunoscută sub numele de cod „Spiderweb".

Khmara este de asemenea asociat cu operațiunea de eliberare a Insulei Șerpilor, la începutul războiului, un moment simbolic important pentru rezistența ucraineană.

Pe 5 ianuarie 2026, Zelenski l-a numit șef interimar al SBU, în locul locotenent-generalului Vasîl Maliuk, care a rămas în cadrul agenției pentru a coordona operațiuni speciale asimetrice împotriva Rusiei. Numirea lui Khmara la Apărare, anunțată joi, vine astfel după doar șase luni la conducerea interimară a serviciului secret.

Cei care l-au văzut lucrând îl descriu drept un lider centrat pe oameni, un strateg și un ofițer respectat, cu un profil mai degrabă discret, evitând, în general, expunerea publică. Deputatul Roman Kostenko, membru al comisiei parlamentare de resort, a remarcat că Khmara este cunoscut și respectat printre șefii altor agenții, comunică bine cu partenerii și are o relație funcțională cu comisia parlamentară.

Pentru realizările sale a primit, printre altele, Ordinul „Bohdan Hmelnițki", Ordinul Curajului clasa a III-a, Ordinul „Danylo Halytsky" și Crucea de Merit Militar, decorație prezidențială.

Mihailo Fedorov, un ministru al Apărării popular în rândul societății civile, a fost demis miercuri, în urma demisiei prim-ministrului Yulia Svyrydenko, pe fondul unui conflict cu comandantul-șef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski. Decizia a provocat un val de nemulțumire: mulțimi formate în special din tineri s-au adunat joi dimineață la Kiev și în alte orașe, cu pancarte pe care scria „Mâinile jos de pe Fedorov" și „Nu mai sabotați victoria!".

Fedorov a declarat că Zelenski i-a oferit să rămână în echipa prezidențială ca și consilier, ofertă pe care a refuzat-o, precizând că nu dorește să intre în conflict cu președintele și că are încredere că situația se va rezolva. Înaintea anunțului privind numirea lui Khmara, printre variantele vehiculate pentru funcția de ministru al Apărării se afla și actualul ministru de Interne, Ihor Klymenko.

Cine preia conducerea SBU

Potrivit regulilor de succesiune, adjunctul lui Khmara, Oleksandr Poklad, ar urma să preia interimatul la conducerea SBU odată ce numirea acestuia la Apărare devine efectivă. Poklad are, însă, o reputație controversată: organizații anticorupție din Ucraina l-au acuzat că a instrumentat dosare cu motivație politică și că a coordonat atacul asupra Biroului Național Anticorupție (NABU) din 2025.