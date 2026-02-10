Șef de Stat Major: Rusia ar putea invada Norvegia pentru a-și proteja arsenalul nuclear

Acestea sunt „singurul lucru” care „amenință cu adevărat Statele Unite”, a explicat generalul care ocupă funcția de șef al Statului Major norvegian.

Rusia ar putea invada Norvegia pentru a-și proteja arsenalul nuclear, a avertizat șeful Statului Major norvegian, generalul Eirik Kristoffersen, potrivit Le Figaro. Într-un interviu acordat publicației The Guardian, generalul Eirik Kristoffersen a declarat că „armele nucleare” ale Rusiei sunt „singurul lucru” care „amenință cu adevărat Statele Unite”.

De aceea, Norvegia nu poate exclude posibilitatea unei invazii rusești. Practic, Moscova ar putea fi tentată să intervină în extremul nord al Norvegiei pentru a-și securiza arsenalul nuclear.

„Nu excludem faptul că anexarea teritorială de către Rusia face parte din planul lor de a-și proteja propriul arsenal nuclear, care este singurul lucru pe care îl mai dețin și care amenință cu adevărat Statele Unite”, a declarat generalul.

Fără a menționa un proiect de cucerire comparabil cu cel desfășurat în Ucraina, șeful armatei norvegiene subliniază că Peninsula Kola, situată foarte aproape de granița cu Norvegia, concentrează o parte semnificativă a arsenalului nuclear al Rusiei. Acolo se află submarine nucleare, rachete și aeronave cu capacitate nucleară. Aceste arme ar putea fi decisive în cazul unei confruntări cu NATO în timpul unui potențial conflict.

Numit în 2020, mandatul lui Eirik Kristoffersen a fost marcat de războiul din Ucraina, care a dus la o remodelare a securității europene și la aderarea Finlandei și Suediei la NATO, alături de Norvegia.

Norvegia anunță că își pregătește forțele pentru o gamă largă de amenințări, nu doar pentru o invazie convențională. „Dacă te pregătești pentru ce e mai rău, nimic nu te împiedică să poți contracara și sabotajul și alte amenințări hibride”, a remarcat șeful Statului Major.

Pentru a evita orice escaladare provenită dintr-o neînțelegere, Eirik Kristoffersen a pledat pentru stabilirea unei linii directe de comunicare între Norvegia și Rusia. El a observat că, până acum, comportamentul rusesc în Nordul Îndepărtat a fost mai puțin agresiv decât în Marea Baltică.

„Până acum, ceea ce am văzut în ceea ce privește încălcările spațiului aerian în zona noastră sunt pur și simplu neînțelegeri. Când vorbești cu rușii, ei răspund de fapt foarte profesionist”, a spus Kristoffersen referindu-se la bruiajele GPS și la incidentele din Marea Baltică.

(sursa: Mediafax)