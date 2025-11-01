Șeful CIA, întâlnire secretă cu oficiali europeni pentru a calma spiritele

Ratcliffe s-a întâlnit cu diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, precum și cu înalți oficiali ai Centrului de Informații și Situații al UE (INTCEN) și ai Direcției de Informații a Statului Major al UE (EUMS), potrivit a trei persoane care au cunoștință despre întâlnire.

Obiectivul, au spus doi oficiali, a fost acela de a calma spiritele și de a reafirma angajamentul Washingtonului față de schimbul de informații - întrucât unele capitale europene sunt îngrijorate de direcția politicii externe a SUA sub președintele Donald Trump.

Schimbările administrației Trump în politica față de Ucraina - cum ar fi întreruperea bruscă a schimbului de informații militare cu Kievul în martie anul trecut – și eforturile sale de a politiza serviciile de informații prin numirea unor persoane loiale lui Trump au zguduit încrederea Europei în fiabilitatea Washingtonului.

Ratcliffe, fost congresman republican din Texas, și-a construit reputația ca unul dintre cei mai înverșunați apărători ai lui Trump din Capitol Hill – în special în timpul primei proceduri de destituire, când și-a folosit poziția din Comisia de Informații a Camerei Reprezentanților pentru a ataca ancheta.

Oficial, Ratcliffe se afla în oraș pentru a informa Consiliul Nord-Atlantic, organismul politic de decizie al NATO, a declarat un diplomat. Însă întâlnirea sa paralelă cu brațul de politică externă al blocului, SEAE, a transmis un semnal clar: Langley dorește să mențină canalele de comunicare deschise.

Se așteaptă ca întâlnirea să nu fie una izolată: „Ar trebui să fie regulată de acum înainte”, a declarat un oficial.

Ratcliffe și omologii săi din UE au discutat, de asemenea, despre provocările comune, inclusiv Rusia, China și Orientul Mijlociu.

Citește pe Antena3.ro Provocarea care a stârnit isterie: o sală de sport a anunțat că oferă un Porsche celui care reușește să slăbească 50 kg în 3 luni

Inițiativa diplomatică vine într-un moment delicat. Serviciile europene depun eforturi pentru a îngropa decenii de neîncredere și a construi o operațiune comună de informații a UE pentru a contracara agresiunea rusă, în timp ce își regândesc acordurile de schimb de informații cu SUA.

Serviciul de informații civile și militare olandez a declarat pentru ziarul local De Volkskrant la începutul acestei luni că a suspendat unele schimburi, invocând interferențe politice și preocupări legate de drepturile omului.

(sursa: Mediafax)