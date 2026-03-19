Slovenia cere UE să ancheteze ingerințe în alegeri. România și Ungaria, numite în scrisoare

Premierul Sloveniei, Robert Golob, i-a cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să investigheze acuzațiile potrivit cărora firma israeliană de informații private Black Cube ar fi intervenit în campania electorală din această țară, potrivit unei scrisori obținute de publicația POLITICO.

În document, Golob avertizează că o astfel de intervenție reprezintă „o amenințare hibridă clară împotriva Uniunii Europene și a statelor sale membre”, cu efecte negative asupra valorilor comune, a procedurilor democratice și a proceselor politice.

În scrisoarea adresată șefei Comisiei Europene, Golob amintește și de operațiuni anterioare atribuite Black Cube în România și Ungaria în ultimul deceniu, pentru a sublinia caracterul repetat al acțiunilor companiei.

„Este îngrijorător că un astfel de tipar de comportament coordonat și înșelător al unui actor străin nestatal s-a produs din nou cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare naționale, prezentând astfel riscuri sistemice pentru procesele democratice din Slovenia”, a scris premierul sloven.Slovenia merge la urne duminică, într-un scrutin care îl opune pe liberalul Robert Golob populistului de dreapta Janez Janša, aflat în prezent ușor în față.

La începutul acestei luni, în spațiul public au apărut înregistrări audio și video scurse în presă, care par să lege guvernul condus de Golob de acte de corupție. Materialele îi prezintă pe mai mulți oficiali și figuri publice slovene discutând, aparent, despre activități de lobby ilegal și despre utilizarea abuzivă a fondurilor de stat.



Autoritățile slovene au anunțat în această săptămână că patru agenți ai Black Cube au ajuns în țară și ar fi desfășurat activități de „supraveghere ilegală” și „interceptări”. Firma, fondată de foști membri ai Forțelor de Apărare ale Israelului, nu a oferit deocamdată un punct de vedere, potrivit sursei citate.

Golob a cerut Executivului european să verifice informațiile apărute și să sesizeze imediat Centrul European pentru Reziliență Democratică, care și-a început activitatea operațională în februarie 2026, pentru o evaluare rapidă a amenințării

„Având în vedere operațiunile continue și sistemice desfășurate de Black Cube, precum și activitățile raportate recent, acestea reprezintă o provocare directă pentru nou înființatul Scut European pentru Democrație”, a transmis premierul sloven.

Scutul European pentru Democrație este o inițiativă a Uniunii Europene menită să protejeze statele membre de ingerințe străine și amenințări hibride, prin consolidarea monitorizării, a coordonării instituționale și a reacției rapide la campanii de dezinformare și operațiuni de influență ascunsă.

(sursa: Mediafax)