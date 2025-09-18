Spania va ancheta „încălcările drepturilor omului în Gaza”

Curtea Penală Internațională a cerut mandate de arestare pentru oficiali israelieni pentru presupuse crime de război, a declarat joi procurorul general, conform AFP.

Într-o declarație se menționează că procurorul general „a emis un decret pentru crearea unei echipe de lucru însărcinate cu investigarea încălcărilor dreptului internațional al omului în Gaza” pentru „a aduna dovezi și a le pune la dispoziția organismului competent, îndeplinind astfel obligațiile Spaniei în materie de cooperare internațională și drepturile omului”.

(sursa: Mediafax)