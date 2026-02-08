x close
Spania îl atacă pe fondatorul Telegram în controversa privind restricțiile pe rețelele sociale

de Redacția Jurnalul    |    08 Feb 2026   •   16:20
Sursa foto: Hepta/Pavel Durov a criticat UE

Spania l-a acuzat pe Pavel Durov de „răspândire de minciuni” și de încercarea de a submina instituțiile democratice după ce fondatorul Telegram a folosit aplicația de mesagerie pentru a ataca planurile guvernului de a introduce o restricție a accesului la rețelele de socializare.

Intervenția publică extraordinară a lui Durov, care a venit la o zi după ce Elon Musk l-a numit pe prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, un „adevărat totalitar fascist” din cauza măsurilor propuse dezvăluie escaladarea rapidă a tensiunilor dintre guvernele europene și puternicii lideri tehnologici la nivel global, potrivit The Guardian.

Într-un mesaj general trimis tuturor utilizatorilor Telegram din Spania în această săptămână, antreprenorul rus în tehnologie a acuzat guvernul lui Sanchez că „promovează noi reglementări periculoase care amenință libertățile pe internet”, adăugând că măsurile ar putea transforma Spania „într-un stat de supraveghere sub pretextul «protecției»”.

Durov a susținut că verificarea obligatorie a vârstei, prevăzută în legislația propusă, ar crea un precedent pentru urmărirea „identității FIECĂRUI utilizator, erodând anonimatul și deschizând uși pentru colectarea în masă a datelor”. El a mai spus că tragerea la răspundere a directorilor din domeniul tehnologiei pentru conținut ilegal, instigator la ură sau dăunător ar încuraja „cenzura excesivă” și ar determina platformele să „șteargă orice, cât de cât, controversat pentru a evita riscurile, reducând la tăcere disidența politică, jurnalismul și opiniile cotidiene”

Surse guvernamentale spaniole au replicat, spunând că mesajul fără precedent al lui Durov către milioane de utilizatori a fost conceput pentru a eroda încrederea în instituții și a demonstrat necesitatea reglementării rețelelor de socializare și a aplicațiilor de mesagerie mobilă.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: pavel durov Spania telegram
