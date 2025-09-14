Alertă în China: Statele Unite vor avea acces la șantierele nucleare ale Australiei!

„Este vorba despre capacitatea de a susține și întreține viitoarele submarine ale Australiei, dar este în mare măsură o instalație construită în contextul AUKUS. M-aș aștepta ca în viitor acest lucru să fie disponibil și pentru SUA”, a transmis Marles, duminică.

De asemenea, premierul Anthony Albanese a declarat că înainte de livrarea submarinelor din clasa Virginia, șantierul va primi în rotație nave americane și britanice, demers ce „va aduce beneficii semnificative aliaților”.

Guvernul australian a anunțat sâmbătă că va aloca opt miliarde de dolari pentru înființarea unor facilități de apărare în vestul Australiei, menite să sprijine construcția submarinelor nucleare.

Semnarea Pactului AUKUS (Australia, Regatul Unit și Statele Unite) și demersurile de creștere a capabilităților de apărare a Australiei au scopul de a contracara influența militară a Chinei în regiune.

Deși administrația Trump revizuiește acordul de apărare cu Australia, liderii politici americani din ambele partide și-au exprimat sprijinul pentru AUKUS.

De asemenea, ministrul Apărării de la Canberra a exprimat o atitudine pozitivă în urma vizitei sale de la Washington din august.

