Statele Unite schimbă politica de imigrație

Agerpres

La scurt timp după învestire, președintele Joe Biden a trecut la aplicarea promisiunilor sale electorale în domeniul imigrației. Tema a polarizat profund societatea americană în timpul mandatului fostului lider, Donald Trump, care i-a descris în permanență pe cei care încercau să obțină azil în SUA drept bombe cu ceas pentru economie și securitatea națională. Biden a cerut marți o revizuire a sistemului de imigrație, inclusiv a procesului de acordare a statutului de azilant la granița dintre Mexic și America.

Primul pas pentru reforma anunțată este crearea unui grup operativ care se va ocupa de reunirea familiilor de imigranți, separate la frontierele americane de strategia „toleranței zero”, inițiată de Trump în 2018. „Vom începe să muncim în vederea anulării rușinii morale și naționale a administrației precedente, care, la modul propriu și nu figurat, i-a smuls pe copii din brațele propriilor familii!”, a tunat Biden, citat de Reuters, imediat după ce a semnat la Casa Albă trei ordine executive legate de noua politică pentru imigrație. Acestea prevăd revizuirea unui număr impresionant de măsuri adoptate de administrația Trump, dar au un efect limitat în perioada imediat următoare, din punct de vedere al relaxării situației imigranților, presați încă de măsurile dure impuse de fostul locatar al Casei Albe. Apărătorii pentru drepturile omului au sărit deja ca arși de ritmul reformei în acest domeniu, pe care îl consideră mult prea „lent” față de așteptările lor. „Acest lucru nu se va întâmpla peste noapte”, a venit însă, imediat, replica secretarului de presă al Casei Albe, Jen Psaki. De altfel, strategia prudentă a noii administrații în această privință dezvăluie linia extrem de subțire pe care pășește Biden pentru a schimba radical legislația dură impusă de Trump și încercarea de a evita un aflux masiv de imigranți în SUA. La rândul lor, adversarii actualului președinte pot deraia sau încetini serios agenda sa prin numeroase procese, dacă echipa lui Biden se mișcă prea rapid și nu respectă cu rigoare procedurile legale. Un semnal clar în acest sens este faptul că deciziile executive adoptate marți nu anulează ordinul prin care Trump a încercat să oprească răspândirea coronavirusului, măsură ce permite autorităților americane să expulzeze aproape toate persoanele prinse că au trecut frontiera în mod ilegal. Biden a decis, totuși, revizuirea Protocoalelor de Protecție a Imigranților (MPP), program prin care Trump a ordonat unui număr de 65.000 de persoane care încercau să obțină azil în SUA să aștepte audierile din tribunalele americane în Mexic. Biden a oprit includerea de noi persoane în acest program, dar nu a precizat cum are de gând să proceseze solicitările celor aflați deja în MPP. De altfel, remarcă Reuters, imigranții înscriși în MPP așteaptă cu nerăbdare, de-a lungul graniței cu Mexic, să vadă care sunt intențiile lui Biden în legătură cu acest program. „Nu înțeleg de ce președintele nu spune mai repede ce are de gând să facă!”, afirmă un cubanez care încearcă să obțină azil politic în SUA și care se află în orașul Ciudad Juarez de mai bine de un an. De cealaltă parte, Chad Wolf, fost secretar al Departamentului de Securitate Internă în administrația Trump, a declarat, într-un interviu, că oprirea MPP este o greșeală enormă, deoarece programul a fost un instrument extrem de eficient în descurajarea imigrației ilegale.

Biden, între ciocan și nicovală

Tonul lui Biden diferă de la cer la pământ față de retorica incendiară utilizată de Trump, care îi descria pe candidații la azil în SUA drept bombe cu ceas pentru economie și securitatea națională. „Securitatea granițelor noastre nu necesită ignorarea drepturilor umanitare ale celor care încearcă să le treacă”, menționează unul dintre ordinele semnate de Biden în privința statutului persoanelor care vor să obțină azil. Noua administrație este însă confruntată cu o opoziție puternică din partea republicanilor, iar procesele inițiate de grupările conservatoare ar putea încetini serios agenda lui Biden. Săptămâna trecută, un judecător federal din Texas, stat condus de republicani, a blocat pentru moment una dintre primele acțiuni ale lui Biden în privința imigrației - cea a introducerii unei pauze de 100 de zile pentru numeroase deportări. De altfel, Trump a câștigat alegerile din 2016, transformând securitatea granițelor americane într-una din principalele teme ale campaniei sale. Dacă Biden nu reușește să evite afluxul masiv de imigranți la granița cu Mexicul, el ar putea oferi republicanilor o muniție distrugătoare în alegerile pentru Congres, de anul viitor. Pe de altă parte, în campania sa de anul trecut, Biden a promis că se va mișca rapid pentru a-i reuni pe copiii despărțiți de părinții lor în sudul graniței, iar ordinele sale executive de acum două zile au fost date în acest sens. Cu toate acestea, administrația sa este confruntată cu o provocare imensă - găsirea părinților a peste 600 de copii de care au fost separați. Copiii trăiesc în momentul de față fie la rude, fie la asistenți maternali, susțin avocați care îi reprezintă pe reclamanți în acest litigiu.

În privința afluxului de imigranți, ne limităm drastic posibilitățile de a reacționa! Chad Wolf, fost secretar al Departamentului de Securitate Internă

Ordin cu impact internațional

Ordinul lui Biden în privința celor care încearcă să obțină azil în SUA extinde și mijloacele legale de acțiune ale agențiilor pentru imigrație din America Centrală. Mai mult, acesta ia în calcul încetarea acordurilor din mandatul lui Trump cu Guatemala, El Salvador și Honduras. Potrivit înțelegerilor, cei care încercau să obțină azil în SUA erau trimiși în aceste state.