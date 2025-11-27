SUA au oprit procesarea cererilor de imigrație pentru afgani, după atacul armat din Washington DC

Serviciul pentru Cetățenie și Imigrare al Statelor Unite (USCIS) a anunțat miercuri seară că oprește imediat și pe durată nedeterminată procesarea tuturor solicitărilor de imigrare care implică cetățeni afgani, relatează Reuters.

Printr-un mesaj publicat pe X, Serviciul a transmis: „Protecția și siguranța patriei noastre și a poporului american rămâne principala noastră misiune și obiectiv”.

Demersul vine pe fondul unui atac armat petrecut în Washington, unde doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați și se află în stare critică.

Miercuri, președintele Trump a descris gestul drept „un act de teroare”, afirmând că suspectul ar fi sosit în SUA din Afganistan în anul 2021. În plus, președintele Trump a făcut apel la reexaminarea tuturor imigranților afgani intrați în țară în timpul administrației Biden.

„Pot să raportez în această seară că, pe baza celor mai bune informații disponibile, Departamentul pentru Securitate Internă este încrezător că suspectul aflat în arest este un străin care a intrat în țara noastră din Afganistan - un iad pe pământ.”, a spus președintele.

Trump a continuat să-l critice pe predecesorul său, fostul președinte Joe Biden, susținând că suspectul „a fost adus cu avionul de administrația Biden în septembrie 2021”.

Liderul american a denunțat miercuri seară atacul armat în care doi membri ai Gărzii Naționale au fost răniți grav la Washington, DC, descriind incidentul drept un „atac monstruos, de tip ambuscadă”, efectuat „de la distanță mică”.

„Stimați mei compatrioți americani, astăzi, în ajunul sărbătorii de Ziua Recunoștinței, doi membri ai Gărzii Naționale care serveau la Washington DC au fost împușcați de la distanță într-un atac monstruos de tip ambuscadă, la doar câțiva pași de Casa Albă”, a declarat Trump într-un discurs video transmis târziu în seară.

(sursa: Mediafax)