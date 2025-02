SUA analizează recuperarea ajutorului oferit Ucrainei și accesul la metalele rare

Parteneriat Ucraina-SUA pentru exploatarea metalelor rare

În paralel, Ucraina este dispusă să colaboreze cu Statele Unite în ceea ce privește exploatarea metalelor rare, cu condiția ca aceste resurse să nu ajungă în mâinile Rusiei sau Iranului, potrivit unor surse citate de New York Times și Financial Times. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că această propunere face parte din „Planul de Victorie” prezentat administrației americane în toamna anului 2024, care include dezvoltarea comună a zăcămintelor de litiu și uraniu, potrivit Stiri pe surse.

„Suntem deschiși la investiții americane și dorim ca acestea să se dezvolte în Ucraina, astfel încât resursele noastre să nu fie preluate de alte state, precum Rusia, Iran sau Coreea de Nord”, a subliniat Zelenski, conform UNIAN.

Zelenski: SUA au aprobate 177 miliarde USD, dar Ucraina a primit doar 76 miliarde

Liderul de la Kiev a clarificat că, deși SUA au aprobat un ajutor total de 177 de miliarde de dolari pentru Ucraina, doar 76 de miliarde au ajuns efectiv în țară. „Când se spune că am primit 200 de miliarde de dolari pentru susținerea armatei, nu este adevărat. Din această sumă, am primit circa 70 de miliarde sub formă de armament”, a explicat Zelenski într-un interviu pentru Associated Press.

În plus, suspendarea unor programe de finanțare umanitară, inclusiv un program energetic de 200 de milioane de dolari, a generat îngrijorări. Zelenski a afirmat că Ucraina va căuta sprijin din partea Europei sau va încerca să găsească soluții interne pentru aceste provocări.

Trump suspendă temporar ajutorul extern

Odată cu preluarea mandatului, președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv care suspendă, timp de 90 de zile, toate programele de ajutor extern, pentru a evalua conformitatea acestora cu prioritățile administrației sale. Secretarul de stat Marco Rubio a anunțat, de asemenea, suspendarea tuturor plăților noi de ajutor extern în această perioadă.

Oficialii ucraineni și organizațiile internaționale au avertizat că această decizie ar putea afecta programe esențiale, inclusiv sprijinul pentru educație, sănătate și dezvoltarea infrastructurii energetice. Cu toate acestea, Zelenski a subliniat că sprijinul militar al SUA pentru Ucraina nu a fost întrerupt.