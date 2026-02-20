x close
Surpriza neașteptată a hoților: Ce erau, de fapt, pietrele prețioase furate?

de Redacția Jurnalul    |    20 Feb 2026   •   17:15
Sursa foto: Doi hoți au confundat pietrele la rinichi cu pietre prețioase, găsite într-o locuință din Pordenone, Italia.

O întâmplare neobișnuită a avut loc duminică, 15 februarie, în Pordenone, Italia, unde doi spărgători de locuințe au fost surprinși de realitate după ce au furat din casa unui jurnalist local.

Giuseppe Ragogna, fost redactor adjunct la Messaggero Veneto, a povestit că hoții au pătruns în locuința sa între orele 19:00 și 20:00, profitând de obișnuita sa plimbare prin cartier. Se pare că infractorii îi cunoșteau rutina, însă au acționat rapid și sub presiune de timp.

Cum s-au păcălit hoții?

Astfel că cei doi hoți au sustras dintr-o cutie de bijuterii două obiecte despre care au crezut că sunt pepite de aur sau pietre prețioase. În realitate, erau  două pietre la rinichi, pe care jurnalistul le păstra după ce a suferit o intervenție medicală.

Am păstrat pietrele la rinichi, pe care tocmai le analizasem, într-o cutiuță. Probabil au crezut că sunt valoroase”, a spus amuzat, proprietarul casei, potrivit Fanpage, citat de dcnews.ro.

Casa răvășită, pagube minime

La întoarcere, jurnalistul a descoperit că nu mai putea intra în casă, fiind blocat pe dinafară de hoți. A fost nevoit să apeleze la pompieri pentru a pătrunde în locuință, iar poliția a intervenit ulterior. Acesta a găsit lucrurile răvășite, sertarele garuncate pe jos și haine împrăștiate peste tot.

Deși hoții au provocat haos în locuință, pagubele materiale au fost minime, iar obiectele cu adevărat importante pentru activitatea profesională a jurnalistului, precum laptopul, pașaportul și viza, au rămas neatinse.

Din fericire, nu mi-au luat laptopul, deoarece conținea articole și scrieri pe care trebuie să le predau. Pașaportul și viza mea se aflau, de asemenea, în casă, dar nu au luat nimic”, a povestit jurnalistul.

 

