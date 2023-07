Fosta soție a lui Elon Musk s-a logodit cu Thomas Brodie

„Sunt fericit să anunț că eu și Talulah ne-am logodit", a scris Brodie-Sangster într-o postare pe Instagram, împărtășind o imagine cu el și Riley într-o gondolă. "Dragostea este peste tot".

Actorul, care a jucat în "The Queen's Gambit", "The Maze Runner" și "Game of Thrones", a citat o replică celebră din unul dintre primele sale roluri principale din "Love, Actually". Hugh Grant rostește replica în rolul premierului britanic din film, spunând: "Dacă o cauți, am sentimentul că vei descoperi că dragostea este de fapt peste tot".

Riley, care a jucat în "Westworld", "Inception" și "Pride & Prejudice", a împărtășit, de asemenea, un anunț de logodnă pe contul ei X (născută Twitter), postând o fotografie cu ea și Brodie-Sangster.

"Foarte fericită să împărtășesc faptul că, după doi ani de relație, Thomas Brodie Sangster și cu mine ne-am logodit!", a scris ea în postare.

Riley și Brodie-Sangster s-au cunoscut în timp ce lucrau la "Pistol", un serial FX care relatează ascensiunea trupei Sex Pistols, potrivit People. În serial, ei interpretează un cuplu din viața reală.

Riley a fost căsătorită anterior de două ori cu Elon Musk. Prima dată au fost căsătoriți între 2010 și 2012, apoi s-au căsătorit din nou în 2013, înainte de a se despărți din nou în 2016.

Musk a comentat anunțul de logodnă cu Felicitări!", însoțit de o inimă.

(sursa: Mediafax)

