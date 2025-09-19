Țara cu cei mai mulți centenari. Aproape 100.000 de vârstnici au depășit vărsta de 100 de ani

Guvernul nipon a transmis că aproape 100.000 de japonezi sunt centenari, stabilind un nou record pentru al 55-lea an consecutiv.

Astfel că numărul centenarilor înregisrați în Japonia a ajuns la 99.763 în septembrie 2025, după cum a transmis Ministerul Sănătății de la Tokyo. Femeile reprezintă 88% din totalul acestora.

Japonia are cea mai lungă speranță de viață din lume și este cunoscută pentru faptul că aici se află adesea cea mai vârstnică persoană de pe planetă, deși unele studii contestă numărul real de centenari din întreaga lume.

Este, de asemenea, una dintre societățile cu cel mai rapid ritm de îmbătrânire a populației, locuitorii având adesea o dietă mai sănătoasă dar o rată a natalității scăzută.

În prezent, cea mai longevivă persoană din Japonia este Shigeko Kagawa, în vârstă de 114 ani. Femeia trăiește în Yamatokoriyama, o suburbie a orașului Nara. Cel mai în vârstă bărbat este Kiyotaka Mizuno, are 111 ani și locuiește în orașul de coastă Iwata.

Japonia își omagiază centenarii

Ministrul Sănătății, Takamaro Fukoka, i-a felicitat pe cei 87.784 de centenari de sex feminin și 11.979 de centenari de sex masculin și și-a exprimat „recunoștința pentru mulții ani de contribuție la dezvoltarea societății”.

Cifrele au fost publicate înainte de Ziua Persoanelor Vârstnice din Japonia, care are loc pe 15 septembrie, o sărbătoare națională în care noii centenari primesc o scrisoare de felicitare și o cupă de argint din partea premierului țării. Anul acesta, 52.310 persoane au fost eligibile, a transmis Ministerul Sănătății.

Citește pe Antena3.ro Madonna continuă să șocheze și la 67 de ani. Arată fotografii incendiare cu ea și face un anunț neașteptat

În anii 1960, Japonia avea cele mai puține persoane cu vârste peste 100 de ani dintre toate țările G7, însă acest lucru s-a schimbat în deceniile următoare.

Când guvernul nipon a început sondajul centenarilor, în 1963, existau 153 de persoane cu vârste peste 100 de ani.

Această cifră a crescut la 1.000 în 1981 și a ajuns la 10.000 în 1998.

Secretele din spatele longevității japonezilor

Mai puține boli cronice

Speranța de viață mai mare este atribuită în principal unui număr mai mic de decese cauzate de boli de inimă și forme comune de cancer, în special cancer de sân și de prostată.

Alimentație

Totodată, Japonia are rate scăzute de obezitate, un factor major care contribuie la ambele tipuri de afecțiuni, datorită dietelor sărace în carne roșie și bogate în pește și legume.

Rata obezității este extrem de scăzută în rândul femeilor, ceea ce ar putea explica într-o oarecare măsură de ce acestea au o speranță de viață mult mai mare decât bărbații.

Pe măsură ce cantități tot mai mari de zahăr și sare au intrat în alimentația din restul lumii, Japonia a mers în direcția opusă. Mesajele de sănătate publică au reușit să convingă oamenii să reducă consumul de sare.

Viață activă

Dar nu este vorba doar despre dietă. Japonezii tind să rămână activi până la vârste înaintate, mergând pe jos și folosind transportul public mai mult decât persoanele vărstnice din SUA și Europa.

Radio Taiso, un set de exerciții zilnice de grup, face parte din cultura japoneză din 1928, fiind creat pentru a încuraja sentimentul de comunitate, precum și sănătatea publică. Rutina de trei minute este difuzată la televizor și practicată în grupuri comunitare mici din întreaga țară.

Suspiciuni de date incomplete

Cu toate acestea, mai multe studii pun la îndoială validitatea numărului global de centenari, sugerând că există erori de date, înregistrări publice nesigure și lipsa certificatelor de naștere.

Un audit guvernamental al registrelor de familie din Japonia, realizat în 2010, a descoperit peste 230.000 de persoane înregistrate ca având peste 100 de ani, dar nu au fost identificate, unele murind de fapt cu zeci de ani în urmă.

Greșeala de numărare a fost atribuită unor evidențe incomplete și suspiciunilor că unele familii ar fi putut încerca să ascundă decesele rudelor în vârstă pentru a-și putea revendica pensiile.

Ancheta națională a fost lansată după ce rămășițele lui Sogen Koto, despre care se credea că este cel mai în vârstă bărbat din Tokyo, la 111 ani, au fost găsite în casa familiei sale, la 32 de ani de la moartea sa, notează bbc.com.

