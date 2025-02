Tiger Woods, convins că implicarea lui Trump va ajuta 'vindecarea'' golfului

Comisarul circuitului PGA, Jay Monahan, şi directorul de jucători Adam Scott s-au întâlnit cu Trump la începutul acestei luni, în contextul eforturilor pentru a se ajunge la un acord între circuitul din SUA, DP World Tour şi LIV Golf, susţinut de Fondul public de investiţii al Arabiei Saudite.



Discuţiile pentru semnarea unui acord-cadru au început încă din iunie 2023.



Vorbind la CBS în timpul rundei finale a Genesis Invitational, Woods a spus: ''Cred că suntem într-un loc foarte pozitiv în acest moment. Am avut o întâlnire cu preşedintele. Din păcate, am avut şi alte probleme care au apărut, dar Jay şi Adam s-au descurcat grozav în timpul întâlnirii şi urmează altă întâlnire. Cred că lucrurile se vor 'vindeca' rapid. Vom reuşi să ducem acest sport în direcţia corectă. S-a îndreptat spre o direcţie greşită de câţiva ani. Fanii vor ca toţi jucătorii de top să joace împreună şi noi vom face să se întâmple asta''.



Woods a mai spus că e posibil ca acest lucru să se realizeze curând, poate chiar în acest an.



Rory McIlroy, fostul număr unu mondial, a spus în noiembrie că a doua victorie a lui Trump în alegerile prezidenţiale ar putea ajuta la ''eliberarea drumului'' pentru un acord de pace în războiul civil al golfului.



Nord-irlandezul a spus anterior că o împărţire 50%-50% între jucătorii de cele două părţi şi Departamentul de Justiţie al SUA (DOJ) au reprezentat cele mai mari obstacole în calea unei înţelegeri. DOJ a forţat deja eliminarea unei clauze din acordul cadrul al unei înţelegeri.



Cu toate acestea, Trump va putea influenţa priorităţile DOJ şi are o relaţie strânsă cu Arabia Saudită şi LIV Golf, mai multe dintre evenimentele lor cu 54 de găuri fiind organizate pe terenurile deţinute de Trump.

AGERPRES