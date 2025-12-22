Transnistria, în prag de colaps energetic

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției rusești RIA Novosti, scriu jurnaliștii de la bani.md.

„Există un anumit mecanism de livrare a gazelor naturale și un sistem de decontări. La sfârșitul lunii noiembrie, situația legată de efectuarea plăților pe teritoriul Uniunii Europene s-a deteriorat. Totul este interconectat. În mod firesc, s-au accentuat riscurile reducerii ritmului plăților până la un nivel critic, ceea ce a dus la diminuarea volumelor de gaze livrate și la riscul de neasigurare”, a declarat Krasnoselski.

Potrivit acestuia, toate părțile implicate întreprind măsuri pentru restabilirea regimului normal de livrare a gazelor, însă „ținând cont de situația geopolitică existentă, riscul repetării fazei acute a crizei energetice, din păcate, se menține”.

Pe 18 decembrie, în regiunea din stânga Nistrului a fost instituit din nou starea de urgență în economie, pentru o perioadă de 30 de zile.

Anterior, pe 17 decembrie, vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Kiveri, a declarat că problemele apărute în livrarea gazelor către regiune nu au cauze politice, ci sunt de natură tehnică, fiind legate de schimbarea agentului de plată și a schemei de achitare a gazelor. Oficialul a confirmat, totodată, că asistența financiară de 60 de milioane de euro rămâne disponibilă.

Potrivit informațiilor făcute publice anterior, gazul pentru regiunea transnistreană este livrat până la frontiera Republicii Moldova de compania ungară MET Group, fiind preluat ulterior de Moldovagaz și direcționat către Transnistria. Achitarea gazelor, conform autorităților de la Chișinău, a fost efectuată prin intermediul companiei NX General Trading L.L.C. din Dubai, iar pe parcursul anului 2025 agentul de plată a fost schimbat de mai multe ori.