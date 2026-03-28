x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Trump amenință NATO: „Poate nu vă mai ajutăm dacă aveți nevoie”

de Redacția Jurnalul    |    28 Mar 2026   •   09:30
Sursa foto: Hepta/Declarație șoc a lui Trump despre NATO

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că s-ar putea ca SUA să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie, reiterându-şi criticile împotriva Alianţei Nord-Atlantice, în cadrul unui forum de afaceri de la Miami, relatează AFP.

"Pur şi simplu nu au fost acolo", a declarat preşedintele american, referindu-se la solicitarea Washingtonului - rămasă pe linie moartă - de susţinere militară a aliaţilor săi pentru securizarea strâmtorii Ormuz.

"Cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru NATO, sute de miliarde, pentru a-i proteja, şi am fi fost mereu acolo pentru ei, dar acum, având în vedere acţiunile lor, cred că nu mai trebuie să fim, nu-i aşa?", a spus liderul de la Casa Albă.

În ultimele săptămâni, preşedintele american şi-a înmulţit afirmaţiile belicoase faţă de NATO, calificând organizaţia drept un "tigru de hârtie" pe reţeaua sa Truth Social şi numindu-i pe aliaţi "laşi". SUA "îşi vor aminti", a declarat el joi într-o şedinţă de guvern.

Regatul Unit, Franţa, Germania, Italia, Olanda şi Japonia s-au declarat gata, într-un comunicat comun din 19 martie, "să contribuie la eforturile adecvate vizând garantarea securităţii traversării strâmtorii", pe unde tranzitează în mod normal o cincime din producţia de petrol mondială. Aceste ţări au exclus totuşi orice participare militară directă.

Traficul prin strâmtoare este practic paralizat, ceea ce a dus la o creştere a preţurilor energiei.

În cadrul luării sale de cuvânt de la Miami, în faţa unor şefi de companii şi investitori reuniţi pentru summitul "FII Priority", Donald Trump a dat din nou asigurări că operaţiunea militară împotriva Iranului, care va intra în a cincea săptămână, se desfăşoară bine, scrie AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Donald Trump aliati nato
Parteneri