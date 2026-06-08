Dominic Fritz îl blochează pe Eugen Tomac: Greu vedem o susținere USR pentru acest guvern

Președintele USR a declarat că moțiunea de cenzură „a validat o majoritate existentă și reală în Parlamentul României, o majoritate care de atunci în fiecare săptămână vine cu proiecte noi de legi, cu amendeamente noi care încearcă să întoarcă reformele făcute de guvernul Bolojan”.

El spune că un guvern tehnocrat, cu girul PSD, „ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul”.

Dominic Fritz a spus că vor urma consultări în USR cu privire la susținerea guvernului.

„I-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui, dar în același timp, asta este o decizie pe care trebuie să o luăm în forurile statutare ale partidului. Asta înseamnă că vom avea consultări în următoarele zile în filialele județene ale partidului, vom avea un vot în Comitetul politic al partidului, comitet politic care a decis deja de două ori că dacă trece această moțiune de cenzură împreună cu, între AUR și PSD, atunci nu vom mai putea face o majoritate parlamentară guvernamentală cu PSD”.

Fritz a precizat că o decizie finală va fi luată după prezentarea listei finale a miniștrilor din viitorul guvern.

Dominic Fritz anticipează picarea Guvernului Tomac: Următoarea propunere va fi tot un tehnocrat

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, după consultările cu premierul desemnat, Eugen Tomac, că în cazul în care premierul nu ar obține votul de încredere din Parlament, președintele Nicușor Dan va veni cu o nouă propunere de tehnocrat.

„Dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat. Așa, am înțeles eu cel puțin”, a declarat Fritz, după consultările cu premierul desemnat.

Liderul USR a precizat și pretențiile formațiunii pentru acordarea unui vot de încredere, punctând că sub nicio formă nu va vota un guvern care va fi un „paravan PSD”.

„Momentan vedem că avem în realitate această majoritate PSD-AUR și cu siguranță nu vom putea gira un guvern care este un paravan pentru ca PSD să continuă să pune frâne la reformele necesare”, a subliniat Dominic Fritz.

În fața acestui blocaj, președintele USR a evocat posibilitatea întoarcerii la urne, amintind că forțele de dreapta nu dețin singure majoritatea în Parlament.

„Noi am mai spus-o, noi nu ne temem nici de alegeri anticipate. Dacă nu putem rezolva această ecuație, atunci putem să ne întoarcem și la popor. Trebuie să constatăm că USR, PNL-UDMR, de exemplu, nu au o majoritate”, punctează președintele formațiunii.

În același timp, Fritz și-a exprimat rezervele față de ideea unui guvern susținut de PSD.

„Nu cred că un guvern PSD ar fi sănătos pentru această țară. Tocmai de aceea, întrebarea noastră este ce de fapt este un guvern tehnocrat. Sunt câteva nume acolo (n.r. - propunerile de miniștri) unde avem, desigur, multe întrebări”, a mai declarat liderul USR.

Despre relația cu președintele Nicușor Dan, Fritz a precizat că, în ciuda unor eventuale diferențe de concluzii politice de moment, legătura rămâne una solidă: „Cu președintele Nicușor Dan ne unește o lungă istorie de luptă pentru aceleași valori. Împărtășim aceeași viziune pentru țară și de aceea eu am încredere, chiar dacă poate în anumite situații ajungem la concluzii politice diferite. Totuși, această relație va rămâne”.

(sursa: Mediafax)