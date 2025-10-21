Trump amenință că va „eradica” Hamas, dacă gruparea încalcă acordul de armistițiu din Gaza

Președintele american, Donald Trump, a avertizat luni Hamas că va fi „eradicată” dacă va încălca acordul încheiat cu Israelul în Gaza, dar a spus că va oferi grupării militante palestiniene o șansă de a onora armistițiul.

Vicepreședintele JD Vance s-a îndreptat spre Israel la scurt timp după comentariile lui Trump, alăturându-se altor doi reprezentanți americani de rang înalt, după ce violențele din weekend au amenințat să distrugă fragilul armistițiu.

„Am făcut o înțelegere cu Hamas prin care vor fi foarte buni, se vor purta frumos, vor fi drăguți”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă, în timp ce l-a primit pe premierul australian Anthony Albanese.

„Și dacă nu sunt, vom merge și îi vom eradica, dacă va trebui. Vor fi eradicați, iar ei știu asta.”

Trump a contribuit la mediarea acordului din Gaza în urmă cu aproape două săptămâni, dar acordul a fost amenințat în mod repetat, Israelul acuzând Hamas că tergiversează în predarea ostaticilor morți și că lansează atacuri.

Principalul negociator al Hamas, Khalil al-Hayya, a declarat pentru postul de televiziune egiptean Al-Qahera News că gruparea este încă angajată față de acordul de încetare a focului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)