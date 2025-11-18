Trump va aproba vânzarea de avioane F-35 Arabiei Saudite

Anunțul a venit în ajunul mult așteptatei vizite la Washington a prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman, prima sa vizită în Statele Unite în mai bine de șapte ani, potrivit AP.

„Voi spune că vom face asta”, a spus Trump când a fost întrebat dacă va vinde avioanele Arabiei Saudite. „Vom vinde avioane F-35.”

Prințul moștenitor urma să sosească cu o listă de dorințe care includea primirea de asigurări oficiale din partea lui Trump privind definirea domeniului de aplicare al protecției militare americane pentru regat și un acord pentru achiziționarea de avioane de vânătoare F-35 fabricate în SUA, unele dintre cele mai avansate aeronave din lume.

Administrația republicană, însă, a fost precaută în a submina avantajul militar calitativ al Israelului față de vecinii săi, mai ales într-un moment în care Trump se bazează pe sprijinul israelian pentru succesul planului său de pace pentru Gaza.

O altă preocupare de lungă durată, care a deraiat și o potențială vânzare similară către Emiratele Arabe Unite, este aceea că tehnologia F-35 ar putea fi furată sau transferată cumva către China, care are legături strânse atât cu Emiratele Arabe Unite, cât și cu Arabia Saudită, potrivit a trei oficiali ai administrației care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta deliberările interne pe această temă.

Luna trecută, saudiții și China au organizat exerciții navale comune, găzduite de regat. Iar Beijingul a contribuit în 2023 la medierea unui acord între Arabia Saudită și Iran pentru redeschiderea ambasadelor și schimbul de ambasadori pe fondul tensiunilor continue.



China a depășit SUA anul trecut ca principal partener comercial al Arabiei Saudite, dar Statele Unite au rămas națiunea favorită a Riadului pentru vânzările de arme.

