Trump avertizează: Voi lovi terminalul petrolier al Iranului!

În cea de-a treia săptămână a războiului cu Iranul, Trump a precizat că atacurile SUA „au demolat în întregime” o mare parte a insulei, și a avertizat că va face noi atacuri, în interviul său acordat sâmbătă, postului de televiziune CBS News, citat de Reuters.

„S-ar putea să o lovim încă de câteva ori, doar pentru distracție”, a declarat Trump aseară.

Remarcile marchează o escaladare din partea președintelui Trump, care a precizat anterior că atacurile SUA vizau numai bazele militare din insula Kharg, dar și o lovitură asupra eforturilor diplomatice. Administrația sa ignorat încercările aliaților din Orientul Mijlociu de a iniția negocieri , au precizat trei surse pentru Reuters, pe măsură ce conflictul se intensifică.

Nu sunt semnale care să ateste că războiul se apropie de un sfârșit, iar presiunea pusă pe piețele petroliere, cu Iranul care închide traficul în strâmtoarea Ormuz, părea că va continua.

Trump a declarat că Teheranul părea gata de a cădea la o înțelegere pentru a încheia conflictul, însă „termenii nu sunt încă destul de buni”, a precizat președintele SUA.



Capacitatea Teheranului de a sufoca traficul prin strâmtoarea Ormuz – traversată de aproximativ o cincime din transporturile petroliere la nivel global, s-a transformat, dintr-un pericol iminent, într-un adevărat focar de conflict, care a creat o criză pentru SUA și Aliați care ar putea perturba economia mondială.

Prețurile la energie au crescut deja vertiginos. Războiul a creat cea mai mare perturbare a piețelor petroliere, afectând atât piețele globale, cât și guvernele.



„Țările de pe glob care primesc petrol prin Strâmtoarea Ormuz trebuie să aibă grijă de acest pasaj, și noi le vom ajuta – MULT”, a scris Trump pe social media, sâmbătă. „SUA se vor coordona cu acele țări pentru a se asigura că totul merge repede, bine și fin”, a precizat Trump.



Cu toate acestea, anterior, administrația SUA a promis că armata va escorta petrolierele prin strâmtoare, pentru a le feri de atacuri. SUA primeau cereri aproape zilnice de la firmele de transport pentru escortarea militară prin strâmtoare. Cu toate acestea, promisiunile SUA încă nu s-au materializat.



Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Mojtaba Khamenei, a precizat că Strâmtoarea Ormuz ar trebui să rămână închisă, iar ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araqchi, a precizat că Teheranul va răspunde oricărui atac al SUA asupra instalațiilor energetice.

(sursa: Mediafax)