Trump îl numește pe bărbatul împușcat la Minneapolis „agitator” și „posibil insurgent”

Președintele se referă la un videoclip în care Alex Pretti, cu unsprezece zile înainte de moartea sa, se revoltă în timpul unei arestări a poliției, tot în Minneapolis, un oraș din nordul Statelor Unite zguduit de la începutul lunii de proteste împotriva raidurilor poliției de imigrare, scrie Le Figaro.

„Agitator și, poate, insurgent, popularitatea lui Alex Pretti a scăzut drastic odată cu publicarea videoclipului în care este văzut țipând și scuipând în fața unui agent ICE (poliția de imigrare) foarte calm și stăpân pe sine”, a scris Trump.

Alex Pretti dă „lovituri frenetice cu picioarele într-un vehicul guvernamental nou și foarte scump, cu atâta forță și violență încât stopul spate s-a spart în bucăți”, a spus Trump.

„A fost o adevărată demonstrație de violență și furie, vizibilă pentru toți, dezlănțuită și scăpată de sub control. Agentul ICE a rămas calm și impasibil, ceea ce nu este ușor în astfel de circumstanțe”, a adăugat președintele.

Videoclipul semnalat de Donald Trump a fost difuzat miercuri de un canal media online, înainte de a deveni viral. Alex Pretti a insultat agenții federali de imigrare pe o stradă din Minneapolis, pe 13 ianuarie.

Asistentul medical în vârstă de 37 de ani scuipă pe unul dintre SUV-urile care transportă agenții. Apoi lovește cu piciorul partea din spate a vehiculului, apoi un al doilea, care sparge farul din spate dreapta al mașinii.

Polițiștii mascați pleacă imediat să-l aresteze. Pretti este imobilizat de cel puțin patru agenți. Poliția trimite, de asemenea, gaze lacrimogene pentru a respinge activiștii care strigă și fluieră mai tare.

