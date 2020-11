Trump i-a pus gând rău lui Biden, acutizând tensiunile existente în societatea americană. Noul locatar al Casei Albe, în fața unei misiuni grele

Agerpres

În primul discurs rostit după ce mass-media au anunțat victoria sa în alegerile pentru Casa Albă, Joe Biden, care va deveni cel de-al 46-lea președinte al SUA și cel mai vârstnic lider american aflat la primul mandat, a vorbit despre reconciliere și refacerea unității naționale. Ceea ce ar fi fost calificat până în urmă cu patru ani drept un discurs convențional al victoriei s-a transformat, sâmbătă, într-o schimbare fundamentală de ton a retoricii prezidențiale, după un mandat în care personalitatea polarizantă a actualului președinte, Donald Trump, a divizat până la paroxism societatea americană.

A sosit vremea „să vindecăm” SUA, a declarat președintele-ales, Joe Biden, după ce a mulțumit electoratului pentru „victoria categorică”, care l-a propulsat, cu peste 74 de milioane de voturi obținute, în candidatul cu cele mai multe sufragii primite din istoria Americii. Fără a menționa guvernarea haotică a adversarului său, el a promis apoi o țară în care va încerca să repare toate animozitățile existente. „Mă angajez să fiu un preşedinte care va încerca să nu genereze diviziuni, ci să unească. Am vrut această funcţie pentru a restabili sufletul Americii, pentru a reconstrui structura acestei naţiuni, clasa de mijloc, pentru a face din nou America respectată în lume, pentru a ne uni cu toţii aici, acasă (…) A venit vremea să renunţăm la retorica dură (...) Trebuie să ne ascultăm unii pe alţii, să încetăm să ne tratăm oponenţii ca inamici. Este vremea să vindecăm America”, a spus Biden, în Wilmington, Delaware, orașul său natal. El a rostit discursul alături de Kamala Harris, care urmează să devină prima femeie vicepreședinte din istoria țării. Ea va fi, de asemenea, primul vicepreședinte de culoare și de origine asiatică, în contextul în care SUA au fost devastate, în ultimele luni, de ample proteste pe teme rasiale.

Bucurie dezlănțuită

După anunțul victoriei, pe străzile marilor orașe s-a dezlănțuit sărbătoarea. Din New York până în Miami, pe Coasta de Est, și din Denver în Austin, în Vest, zeci de mii de suporteri de-ai lui Biden au inundat sâmbătă străzile, ovaționând victoria favoritului lor, dansând, deschizând sticle de șampanie și claxonând asurzitor, a relatat CNN. În Washington DC, locul din fața Casei Albe s-a umplut în doar câteva minute și sute de persoane care izbeau oale și tigăi i-au urat „La revedere” actualului președinte, strigând, în același timp, „Coșmarul a luat sfârșit!”. Pe alte pancarte era chipul lui Trump, sub care era scris, cu litere mari, „Ești concediat!”. Trump nu se afla însă la Casa Albă, sâmbătă dimineață, ci era la clubul său de golf din Virginia. Și în Philadelphia, orașul care s-a dovedit decisiv pentru victoria lui Biden în Pennsylvania, oamenii s-au strâns în fața primăriei, agitând steaguri cu chipul lui Biden. Potrivit CNN, majoritatea lor purtau măști. În New York, mii de oameni au împânzit străzile orașului, iar o mulțime zgomotoasă s-a strâns lângă clădirile deținute de actualul președinte, strigând: „S-a terminat cu Trump!”. De cealaltă parte, manifestațiile în favoarea lui Trump au fost destul de restrânse și mult mai puțin intense.

Trump refuză înfrângerea

Între timp, Trump a dat senzația că nu știe să piardă. Actualul președinte a spus că Biden „pozează în mod fals drept câștigător” și a insistat că alegerile „sunt departe de a fi încheiate”. Mai mult, el a susținut, sâmbătă seară, că a câştigat scrutinul prezidenţial, denunţând nereguli electorale şi afirmând că a obţinut un număr-record de voturi. „Observatorii nu au primit permisiunea să intre în sălile de numărare a voturilor. Eu am câştigat scrutinul, am primit 71.000.000 de voturi legale. S-au întâmplat lucruri rele pe care observatorii noştri nu au fost lăsaţi să le vadă. Nu s-a mai întâmplat așa ceva niciodată. Milioane de buletine de vot le-au fost trimise prin poştă unor oameni care nu le solicitaseră”, a scris Trump, pe Twitter. Anterior, actualul lider declara că a câştigat detaşat scrutinul prezidenţial. La rândul ei, președinta Comitetului Național Republican, Ronna McDaniel, a transmis pe Twitter că „mass-media nu decid cine câștigă alegerile, ci voturile”. Ea a adăugat că orice „investigație privind nereguli sau fraude” are nevoie de timp pentru a ajunge la o concluzie. Cu doar câteva ore înainte, o oficialitate din Comisia Electorală Federală din SUA declara însă că nu există dovezi privind fraude în scrutinul prezidenţial şi legislativ de anul acesta.Mai mult, chiar ginerele lui Trump, Jared Kushner, consilier special la Casa Albă, îl sfătuieşte pe actualul președinte,să cedeze în scandalul post-alegeri şi să-şi recunoască înfrângerea, susțin surse ale CNN.

Procese peste procese

Proiecțiile mass-media americane privind victoria lui Biden, după actualizarea de sâmbătă a datelor electorale din Pennsylvania, s-au bazat pe rezultate neoficiale din state care terminaseră deja numărarea voturilor, precum și pe previziuni din state ce nu încheiaseră contabilizarea sufragiilor. Oricum, armata de avocați a actualului președinte s-a pus deja în mișcare, contestând rezultatele alegerilor pe mai multe fronturi. Deocamdată, o renumărare va avea loc în Georgia, unde diferența mică de voturi permite acest lucru, și foarte probabil, în Wisconsin. Trump a spus că va iniția o acțiune legală și la Curtea Supremă, în privința unor presupuse fraude electorale, fără a avea însă nicio dovadă. Contestarea rezultatelor alegerilor presupune acțiuni în instanțele locale, ce ar putea fi finalizate, într-un târziu, prin renumărări de voturi și, apoi, prin eventuala anulare a deciziei inițiale, de către Curtea Supremă. Refuzul lui Trump de a-și recunoaște înfrângerea provoacă astfel o stare de incertitudine fără precedent. Nimeni nu știe cum se va produce transferul de putere și ce se va întâmpla în aceste două luni, având în vedere că, pe 20 ianuarie 2021, Biden ar trebui să depună jurământul la Casa Albă. Singurul lucru limpede este că personalitatea polarizantă a lui Trump a produs o divizare fără precedent la nivelul societății, iar Biden va avea misiunea extrem de dificilă de a uni o țară dezbinată de pandemie, regres economic și revolte pe teme rasiale.

O serie de lideri ai lumii care au sprijinit realegerea lui Trump, între care premierii ungar, Viktor Orban, și israelian, Benjamin Netanyahu, l-au felicitat pe Biden.