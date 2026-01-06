Trump susține că industria petrolieră din SUA s-ar putea extinde în Venezuela în mai puțin de 18 luni

„Cred că putem face asta în mai puțin timp, dar va fi o investiție considerabilă”, a spus Trump, pentru NBC News.

Potrivit președintelui, companiile petroliere ar urma să finanțeze costurile reparațiilor și modernizării infrastructurii învechite a Venezuelei, urmând ca aceste cheltuieli să fie recuperate ulterior fie prin rambursări guvernamentale, fie prin venituri generate din producție.

Privind costurile de modernizare, Trump nu a oferit o sumă, declarând: „Va fi o sumă foarte substanțială de bani. Dar se vor descurca foarte bine”.

Despre impactul asupra prețurilor petrolului, Trump a spus: „O Venezuela producătoare de petrol este benefică pentru Statele Unite, deoarece menține prețul petrolului scăzut”.

Cu toate acestea, companiile petroliere au manifestat prudență față de o revenire rapidă pe piața venezueleană, invocând istoricul naționalizărilor, sancțiunile impuse de SUA și instabilitatea politică.

În decursul acestei săptămâni, secretarul american al Energiei, Chris Wright, urmează să se întâlnească cu reprezentanți ai Exxon Mobil și ConocoPhillips pentru a discuta subiectul.

Despre revenirea în Venezuela, companii precum Chevron și ConocoPhillips nu au comentat subiectul, iar directorul general al Exxon și-a exprimat rezerve privind inițiativa.

(sursa: Mediafax)