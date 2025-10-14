Donald Trump îl laudă pe Viktor Orbán: „Ești un lider extraordinar”

Într-un videoclip postat pe pagina de Facebook a prim-ministrului ungar, Donald Trump spune: „Iată Ungaria”, apoi întreabă: „Unde este Viktor?” El a adăugat: „Îl iubim pe Viktor”.

Adresându-se prim-ministrului ungar, Trump a spus: „Ești fantastic. Mulți oameni nu sunt de acord cu mine, dar, în final, doar eu contez cu adevărat”, a declarat președintele american, la invitația căruia Viktor Orbán a participat luni la semnarea Acordului de pace din Orientul Mijlociu în Egipt, transmite MTI.

Donald Trump a continuat spunând că premierul ungar este un lider extraordinar. El a adăugat că l-a susținut în alegerile precedente „și a câștigat cu 28 de puncte. Așa că data viitoare veți face și mai bine. Veți obține rezultate excelente la următoarele alegeri, iar noi apreciem cu adevărat acest lucru. Vă susținem 100%. Aceasta este Ungaria”, a spus președintele american.

Viktor Orbán a răspuns: „Mulțumesc, domnule președinte! Vom continua pe calea păcii!”.

(sursa: Mediafax)