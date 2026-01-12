Powell a declarat duminică faptul că Fed a primit vineri citații din partea unui mare juriu și o notificare privind riscul unei puneri sub acuzare de către Departamentul de Justiție, legate de mărturia sa în fața Congresului din vara trecută privind proiectul de renovare.

„Această nouă amenințare nu are legătură cu mărturia mea din iunie anul trecut sau cu renovarea clădirilor Rezervei Federale”, a afirmat Powell, susținând că demersul juridic reprezintă „un pretext” pentru a limita independența Fed în stabilirea ratelor dobânzilor.

Independența băncii centrale este considerată esențială de economiști și investitori deoarece permite stabilirea dobânzilor pe baza obiectivelor de stabilitate a prețurilor și a evaluărilor tehnice, reducând riscul ca politica monetară să fie folosită în scopuri politice pe termen scurt. În mod tipic, percepția de ingerință politică poate crește volatilitatea piețelor, poate slăbi credibilitatea instituției și poate majora costurile de finanțare, printr-o primă de risc mai mare cerută de investitori.

În declarații publice, Powell a legat ancheta de presiunile politice asupra deciziilor de dobândă. „Amenințarea cu acuzații penale este o consecință a faptului că Rezerva Federală stabilește ratele dobânzilor pe baza celei mai bune evaluări a ceea ce va servi publicului, mai degrabă decât urmând preferințele președintelui”, a spus el, adăugând că nu va demisiona. „Serviciul public necesită uneori să rămâi ferm în fața amenințărilor.”

Donald Trump a negat orice implicare în ancheta Departamentului de Justiție. „Nu știu nimic despre asta, dar cu siguranță nu se descurcă prea bine la Fed și nu se pricepe prea bine la construirea de clădiri”, a declarat președintele American pentru NBC News duminică seara, susținând că ancheta nu are legătură cu refuzul lui Powell de a reduce dobânzile. Trump l-a atacat în repetate rânduri pe șeful Fed pentru politica monetară, folosind apelative jignitoare și afirmând că i-ar plăcea să-l demită, în timp ce i-a cerut public reducerea costurilor de împrumut.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, citațiile ar include solicitări legate de pregătirea lui Powell pentru audierea din Congres și documente interne privind renovarea sediului central, proiect despre care administrația a susținut că a depășit semnificativ bugetul.

În procedura federală americană, un mare juriu decide dacă procurorii au prezentat suficiente dovezi pentru a formula o punere sub acuzare. În timpul anchetelor, procurorii pot notifica persoanele vizate înainte de a solicita inculparea, oferindu-le posibilitatea de a depune mărturie, conform orientărilor Departamentului de Justiție.

Analiști și foști oficiali ai Fed au avertizat că ancheta ar putea alimenta îngrijorările investitorilor privind independența celei mai importante bănci centrale din lume. Krishna Guha, vicepreședinte la Evercore ISI și fost oficial al Fed din New York, a calificat evoluția drept „profund îngrijorătoare”. Eswar Prasad, profesor la Universitatea Cornell, a declarat că administrația Trump nu lasă „niciun dubiu” cu privire la determinarea sa de a influența direct acțiunile Fed „prin toate mijloacele posibile, inclusiv amenințări legale”.

Piețele au reacționat prudent la declarațiile lui Powell: dolarul a scăzut cu aproximativ 0,2% față de un coș de șase monede în tranzacțiile din Asia de luni dimineață, iar contractele futures pe indicele S&P 500 au coborât cu circa 0,4%. Blake Gwinn, șeful strategiei privind ratele dobânzilor din SUA la RBC Capital Markets, a spus că, dacă atacurile asupra independenței Fed se intensifică, investitorii ar putea începe să includă în prețuri așteptări mai ridicate de inflație și prime de risc.

Independența politică a Rezervei Federale și a instituților echivalente inclusiv din România este considerată esențială în deoarece permite stabilirea ratelor dobânzilor și a condițiilor monetare pe baza datelor economice – inflație, ocupare și stabilitate financiară – și nu în funcție de interesele pe termen scurt ale administrației aflate la putere; investitorii văd autonomia ca o ancoră de credibilitate pentru piețele globale, iar orice percepție că deciziile pot fi influențate politic tinde să împingă în sus așteptările de inflație, să crească primele de risc și costurile de finanțare ale economiei, amplificând volatilitatea pe piețe.

(sursa: Mediafax)