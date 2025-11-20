Trump semnează legea pentru publicarea dosarului Epstein

Președintele Donald Trump a semnat o lege bipartizană care obligă Departamentul de Justiție (DOJ) să facă public întregul set de documente legate de Jeffrey Epstein, marcând o schimbare dramatică după luni întregi în care s-a opus demersului, scrie AP.

Decizia vine pe fondul unei presiuni covârșitoare din partea Congresului și al costurilor politice tot mai mari pentru administrație, în ciuda insistențelor lui Trump că democrații folosesc subiectul pentru a distrage atenția de la „victoriile” republicanilor.

Congresul susține masiv divulgarea după schimbarea de poziție a lui Trump

Trump a susținut mult timp că inițiativa de transparență era o „farsă” politică creată de democrați, mergând până la a o convoca pe reprezentanta Lauren Boebert în Situation Room pentru a încerca să blocheze demersul.

Însă, odată ce a devenit clar că legislativul va impune publicarea documentelor, Camera Reprezentanților adoptând legea cu 427–1, iar Senatul aprobând-o în unanimitate, președintele a făcut o întoarcere bruscă.

Trump a spus că vrea ca partidul să „meargă mai departe” și ca subiectul Epstein să nu umbrească prioritățile republicanilor.

Legea obligă Departamentul de Justiție (DOJ) să publice, în 30 de zile, toate documentele, comunicările și materialele investigatoare legate de Epstein și de ancheta privind moartea sa în închisoare federală în 2019.

Sunt permise redactări doar pentru a proteja victimele sau investigațiile active, nu pentru a evita „rușinea, prejudiciul de imagine sau sensibilitățile politice”.

Legea avansează în ciuda rezistenței GOP și a controverselor vechi din cazul Epstein

Proiectul, considerat inițial improbabil, a câștigat avânt printr-o coaliție neobișnuită formată din democrați, critici republicani ai lui Trump și câțiva foști aliați ai acestuia.

Reprezentantul republican Clay Higgins a fost singurul care a votat împotrivă, avertizând că limbajul legii ar putea duce la expunerea unor persoane nevinovate menționate în fișiere.

Senatul a adoptat legea fără un vot formal, prin consens unanim.

Epstein, un finanțator influent aflat în cercul unor lideri politici și oameni de afaceri de top, fusese cândva prieten cu Trump, deși acesta insistă că a rupt legăturile cu el cu mulți ani înainte de arestarea sa.

Unii aliați ai lui Trump au alimentat teorii ale conspirației privind o presupusă mușamalizare în cazul Epstein, speculații pe care această lege încearcă acum să le clarifice prin impunerea unei transparențe fără precedent.

(sursa: Mediafax)