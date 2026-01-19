Trump amenință cu tarife de 25% pe opt țări europene: Cum ripostează UE la șantajul pentru Groenlanda?

Război tarife SUA-UE: Bazooka UE contra Planului Trump pentru Groenlanda

Președintele SUA, Donald Trump, a șocat lumea duminică, amenințând cu tarife de 10% pe importurile din opt țări europene – Franța, Germania, Marea Britanie, Danemarca, Norvegia, Suedia, Olanda și Finlanda – dacă nu susțin planul său de a cumpăra Groenlanda. Taxele ar urca la 25% din vară, posibil deasupra celor existente. Bruxelles-ul promite „tot ce e necesar" pentru a proteja interesele economice ale UE, dar opțiunile sunt limitate.

Europa poate contraataca cu tarife proprii?

Acum șase luni, SUA și UE au semnat un acord care stabiliza comerțul transatlantic, cu tarife reduse la 15% pe exporturile europene – mult sub amenințarea inițială de 30%. Parlamentul European urma să ratifice pactul săptămâna viitoare, dar amenințarea lui Trump a blocat totul. Germanul Manfred Weber a declarat că aprobarea „nu e posibilă acum".

Fără acord, tarifele UE de 93 de miliarde de euro de bunuri americane (de la whiskey la piese de avion) intră în vigoare pe 7 februarie, potrivit unei analize BBC. Asta ar lovi exportatorii americani, provocând reacții politice dure împotriva lui Trump. Totuși, Comisia Europeană avertizează: un război comercial rănește afacerile și consumatori de ambele părți.

„Bazooka comercială" a UE: Arma nucleară împotriva șantajului

UE deține Anti-Coercion Instrument (ACI), supranumit „trade bazooka", o lege anti-șantaj economic. Permite tarife masive, blocări de investiții, restricții pe servicii și acces la piețe financiare – ignorând chiar tratate internaționale. Scopul? Aduce adversarii la masa negocierilor, nu distrugere totală.

Dar e lent: 4 luni investigații, 6 luni negocieri, 10 săptămâni aprobare guverne. Dacă se activează acum, riposta vine abia peste un an – prea târziu pentru tarifele lui Trump de la 1 februarie.

Poziția Marii Britanii: Starmer evită escaladarea

Premierul Keir Starmer exclude tarife imediate, declarând luni: „Un război tarifar nu servește nimănui". Focusul e pe diplomație, dar Londra are alternative:

Creșterea Digital Services Tax (acum 2%) pe giganți tech ca Amazon sau Meta.

Posibile blocări pe bunuri britanice taxate deja cu 10% în SUA.

Curtea Supremă americană judecă acum dacă Trump și-a depășit autoritatea prin impunerea de taxe utilizând Legea privind puterile economice în situații de urgență internaționale. Legalitatea tarifelor rămâne incertă, complicând riposta europeană.