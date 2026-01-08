Trump: Venezuela va cumpăra „DOAR produse fabricate în SUA” din banii obținuți prin noul acord petro

Potrivit mesajului publicat de Trump, lista ar include „produse agricole americane”, precum și „medicamente, dispozitive și echipamente medicale” produse în SUA, plus echipamente destinate modernizării rețelei electrice și a facilităților energetice din Venezuela. Liderul de la Casa Albă a susținut că, astfel, Caracas ar urma să facă din SUA „principalul partener” comercial.

Declarațiile vin la o zi după ce Trump anunțase că Venezuela va „preda” între 30 și 50 de milioane de barili de petrol către Statele Unite, petrol care ar urma să fie vândut la prețul pieței, iar veniturile să fie controlate de partea americană.

În paralel, administrația americană a transmis că aplicarea înțelegerii ar implica o relaxare „selectivă” a sancțiunilor asupra petrolului venezuelean, pe fondul unui context geopolitic tensionat, inclusiv reacții critice din partea Chinei.

(sursa: Mediafax)