Jurnalul.ro Ştiri Externe Turbina donată Moldovei de norvegieni nu a putut fi livrată din cauza podurilor peste Prut

Turbina donată Moldovei de norvegieni nu a putut fi livrată din cauza podurilor peste Prut

de Redacția Jurnalul    |    20 Mar 2026   •   11:15
Turbina donată Moldovei de norvegieni nu a putut fi livrată din cauza podurilor peste Prut
Norvegia a donat o turbină de gaz Republicii Moldova. Totuși, echipamentul uriaș nu a fost livrat, deoarece transportatorii au avertizat că podurile peste Prut s-ar putea prăbuși din cauza greutății.

Anul trecut, Norvegia a decis să doneze Republicii Moldova o turbină de gaz, potrivit publicației Piața Auto. Norvegienii au dorit să ajute Moldova în criză energetică provocată de Rusia care a încetat să mai furnizeze gaze pentru regiunea separatistă transnistreană.

Concret, Norvegia a anunţat că poate dona o turbină de 125 MW, care urma să fie instalată la o centrală din Chişinău. Conform sursei citate, intenția nu s-a putut materializa deoarece turbina nu a putut fi transportată până în capitala Moldovei. Turbina care are peste 100 de tone nu a putut ajunge în Moldova din cauza podurilor peste Prut considerate prea slabe pentru a susține un asemenea transport agabaritic.

Cei care au planificat călătoria au avut în vedere o soluție tehnică care presupune montarea unor construcții metalice peste pod. Astfel, construcția provizorie preia o mare parte din greutatea transportului. Nici soluția menționată nu a putut fi implementată deoarece podurile dintre România și Moldova sunt prea lungi pentru montarea construcțiilor metalice.

Nu în cele din urmă a fost analizată varianta introducerii turbinei în Moldova prin portul Giurgiulești. Experții au renunțat deoarece portul de la Dunăre nu are macaralele necesare unei astfel de operațiuni. Ca urmare, turbina de gaz a rămas în Norvegia.

(sursa: Mediafax)

