Răzbunarea Turciei: 89 de ținte ale militanților kurzi în Siria și Irak au fost bombardate, la o săptămână de la atentatul din Istanbul

Loviturile au vizat Qandil, Asos și Hakurk în Irak și Kobani, Tal Rifat, Cizire și Derik în nordul Siriei, a precizat ministerul, adăugând că "așa-zișii directori ai organizației teroriste s-au numărat printre cei neutralizați".

Ministerul a anunțat duminică dimineața devreme că a efectuat atacuri aeriene asupra unor baze ale militanților kurzi aflați în afara legii din nordul Siriei și nordul Irakului, despre care a spus că au fost folosite pentru a efectua atacuri asupra Turciei. Atacurile au vizat baze ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), aflat în afara legii, și ale miliției kurde siriene YPG, despre care Turcia spune că este o aripă a PKK, a adăugat ministerul într-o declarație.

Turcia a declarat marți că intenționează să vizeze ținte în nordul Siriei după ce va finaliza o operațiune transfrontalieră împotriva militanților PKK din Irak, în urma unui atentat care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Istanbul.

Guvernul a acuzat militanții kurzi pentru explozia de pe bulevardul Istiklal din Istanbul din 13 noiembrie, care a ucis șase persoane și a rănit peste 80.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

After the last briefing at the Air Force Operations Center, Turkish Defense Minister Hulusi Akar announced: “From now on, we will start Operation Sword Claw. After that, the planes took off from their bases to strike at the infrastructure of the Kurds. pic.twitter.com/RWFgnd4uWo