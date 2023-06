Ucraina, apel la comunitatea internațională să "abandoneze falsa neutralitate"

Ministrul ucrainean de externe a făcut apel la comunitatea internațională să "abandoneze falsa neutralitate" și să ofere țării sale armele de care are nevoie pentru a "pune capăt răului" regimului lui Putin.

Pe Twitter, Dmytro Kuleba a declarat: "Cei care au spus că Rusia este prea puternică pentru a pierde: priviți acum. Este timpul să renunțați la falsa neutralitate și la teama de escaladare; dați Ucrainei toate armele necesare; uitați de prietenia sau afacerile cu Rusia. Este timpul să punem capăt răului pe care toată lumea îl disprețuia, dar se temea prea mult să îl dărâme".

Those who said Russia was too strong to lose: look now. Time to abandon false neutrality and fear of escalation; give Ukraine all the needed weapons; forget about friendship or business with Russia. Time to put an end to the evil everyone despised but was too afraid to tear down.