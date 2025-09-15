Ucraina va întrerupe serviciile mobile 4G și 5G: dronele rusești se conectează la rețelele locale

„Aceasta nu este o perturbare a comunicaţiilor mobile, ci mai degrabă o restricţie a calităţii comunicaţiilor în anumite zone, cum ar fi o restricţie asupra comunicaţiilor 4G şi 5G”, a declarat Hnatov. „Astfel încât modemurile pe care le folosesc pe vehiculele lor aeriene fără pilot să nu poată accesa internetul operatorilor noştri de comunicaţii”, a precizat el.

Dronele echipate cu camere care transmit imagini au nevoie de o conexiune rapidă de internet pentru a funcţiona. De aceea, Rusia a ordonat frecvent închiderea internetului mobil pentru a afecta atacurile cu drone ucrainene în timpul războiului.

Duminica trecută s-a înregistrat cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei, de la începutul războiului, rușii lansând circa 810 drone.