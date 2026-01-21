Rutte: Ucraina, nu Groenlanda, ar trebui să fie prioritatea principală a NATO

În cadrul discursului său la Davos, șeful NATO a subliniat că principala prioritate a Alianței ar trebui să fie Ucraina și nu Groenlanda.

„În ceea ce privește Groenlanda, trebuie să ne asigurăm că această problemă va fi rezolvată pe cale amiabilă”, a declarat Rutte. „Dar problema principală nu este Groenlanda. În prezent, problema principală este Ucraina”, a mai spus Ruute, potrivit The Kyiv Independent.

El a explicat acest lucru prin faptul că Ucraina este crucială pentru atât pentru securitatea europeană, cât și cea americană.

„Prioritatea noastră numărul unu ar trebui să fie Ucraina, iar apoi putem discuta toate problemele, inclusiv Groenlanda. Dar Ucraina ar trebui să fie pe primul loc, deoarece este crucială pentru securitatea noastră europeană și americană”, a afirmat șeful NATO.

Potrivit Euractiv, în cadrul discursului său, Mark Rutte a subliniat că aliații europeni ar trebui să continue să sprijine Ucraina și să nu piardă din elan, pentru că țara are în continuare nevoie de interceptori pentru a respinge atacurile rusești.

În plus, Rutte a mai spus că încetinirea sprijinului acordat Kievului ar putea însemna că Ucraina va pierde echipamentele fabricate în SUA care nu mai sunt disponibile în Europa.

(sursa: Mediafax)