UE ia în calcul reguli „Buy European” pentru industriile strategice

Inițiativa, denumită „Buy European”, este promovată de comisarul pentru industrie Stéphane Séjourné, care a a dat drept exemplu modelul adoptat de alte mari economii. „China are Made in China, SUA au Buy American, Canada are Buy Canadian - este timpul ca Europa să se apere și să aibă un sistem similar”, a afirmat acesta, citat de Financial Times.

În sectorul auto, una dintre propuneri vizează mașinile electrice: cele cumpărate cu subvenții publice ar trebui să fie produse în mare parte în Europa. Concret, este vorba despre introducerea unui prag de până la 70% conținut local, astfel încât mașinile electrice cumpărate cu subvenții publice să fie realizate în mare parte din componente produse în Uniunea Europeană. Măsura ar avea ca scop sprijinirea industriei europene și reducerea importurilor, mai ales din China.

Proiectul este însă puternic contestat în interiorul UE, atât între statele membre, cât și în mediul de afaceri, în special din cauza lipsei de detalii privind industriile vizate, nivelul exact al cerințelor și termenele de aplicare. Producătorii auto europeni, considerați principalii beneficiari, nu s-au alăturat oficial inițiativei și cer clarificări înainte de a-și exprima sprijinul.

Într-o scrisoare adresată companiilor, comisarul european pentru industrie a explicat că firmele care primesc sprijin public ar putea fi obligate să producă local: „Compania care beneficiază de sprijin financiar va trebui să producă o parte substanțială din producție pe teritoriul Europei”.

Totodată, se discută și despre posibilitatea ca regulile să fie aplicate și investițiilor străine, astfel încât firmele din afara UE care primesc sprijin public să producă mai mult în Europa și să lucreze cu companii locale.

Analiștii sursei citate avertizează însă că astfel de reguli ar putea duce la scumpirea produselor: „Un prag de 70% ar face produsele europene atât de scumpe comparativ cu cele chinezești încât ar necesita protecție tarifară suplimentară”.

Propunerea va fi discutată de liderii UE la summitul informal programat joi, la castelul Alden Biesen, în Belgia. Ulterior, Comisia Europeană ar urma să prezinte proiectul legislativ, la Bruxelles, în cursul acestei luni. Planul nu se referă doar la mașini electrice, ci la mai multe produse și industrii considerate importante pentru economia euroepană, de la energie și tehnologii verzi până la producția industrială.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)