Un sfert din Statele Unite vor fi afectate de canicula din 4 iulie

Aproximativ 110 milioane de persoane din 21 de state din vest, din câmpiile sudice și din zona central-atlantică își vor petrece vacanța sub atenționări și avertismente legate de căldură.

Se așteaptă ca temperaturile să depășească cu mult 100 de grade Fahrenheit (38 de grade Celsius) în următoarele câteva zile, a anunțat Serviciul meteorologic național, citat de Reuters.

„Este foarte cald; nu știu cum altfel să o spun”, a declarat Jacob Asherman, meteorolog la Centrul de predicție meteo al Serviciului meteorologic național din College Park, Maryland. „Avem vreme excesiv de caldă într-o mare parte a țării”.

Vremea caniculară se instalează chiar în momentul în care țara începe weekendul de Ziua Independenței, o sărbătoare în care mulți americani ies în aer liber pentru focuri de artificii, parade, festivaluri de muzică și altele asemenea.

Portland, Oregon, unde condițiile sunt de obicei blânde, ar urma să atingă vineri 100 F (38 C), doborând un record pentru această dată, în timp ce în Jackson, Mississippi, cunoscut pentru vremea sa caldă, temperatura ar urma să atingă 114 F (46 C), a precizat serviciul.

În sud-vest, se așteaptă ca Phoenix să atingă 113 F (45 C) miercuri și 116 F (47 C) până vineri, fără să se întrevadă vreo ameliorare. Vara trecută, capitala Arizonei a înregistrat un record de 54 de zile consecutive în care temperatura a atins 110 F (43 C) sau mai mult, inclusiv 31 de zile consecutive până în iulie.

Căldura devastatoare, împreună cu rafalele puternice de vânt și umiditatea scăzută din nordul Californiei, au reprezentat o provocare deosebită pentru cei 500 de pompieri care se luptau cu așa-numitul Thompson Fire, izbucnit marți dimineața.

Incendiul necontrolat, care a ars 2.000 de acri (809 hectare) în comitatul Butte și în orașul Oroville, a forțat aproximativ 13.000 de locuitori să își părăsească casele, potrivit oficialilor pompierilor și presei.

Fotografii și înregistrări video din zona situată la aproximativ 65 de mile (105 km) nord de Sacramento, capitala statului, au arătat flăcări care străbat structuri și incendiază vehicule.

Fumul provenit de la acest incendiu și de la alte flăcări care ard în nordul Californiei se îndrepta spre sud, spre San Francisco, unde cei 7,7 milioane de locuitori din Bay Area au fost încurajați să limiteze condusul și să nu aprindă artificii de 4 iulie din cauza calității scăzute a aerului.

(sursa: Mediafax)