O văduvă care și-a ajutat soțul să „moară cu demnitate” nu va fi pusă sub acuzare

Louise Shackleton era anchetată pentru complicitate la sinucidere de când s-a predat poliției după moartea soțului ei, Anthony, în decembrie.

Bărbatul în vârstă de 59 de ani se lupta de ani buni cu o boală a neuronilor motori, iar Louise Shackleton a declarat că au discutat îndelung despre decizia lui de a-și pune capăt zilelor.

În aprilie, ea a declarat pentru Sky News că acceptă faptul că a comis o infracțiune, dar că nu regretă că și-a sprijinit soțul. Însă poliția din North Yorkshire a confirmat că nu vor fi luate măsuri împotriva ei.

Într-o declarație, poliția a afirmat: „Aceasta a fost în mod evident o anchetă complexă și delicată, care a necesitat o examinare detaliată din partea Parchetului Coroanei. Deși s-a concluzionat că probele privind sinuciderea asistată erau suficiente, s-a decis că urmărirea penală nu era în interesul public. Gândurile noastre rămân alături de familia domnului Shackleton”.

Louise Shackleton a declarat pentru Sky News că nu a fost surprinsă de decizie, dar a criticat timpul necesar pentru luarea acesteia: „În realitate, nu am comis nicio infracțiune”, a spus ea.

„Adevărul este că i-am permis soțului meu să ajungă acolo unde dorea și să facă ceea ce dorea. Știam că nu va rezulta nimic din asta, pentru că nu a existat nicio constrângere. Aș fi putut să-l opresc, dar de ce aș fi făcut asta? De ce aș fi împiedicat voința lui? A murit așa cum a trăit, cu demnitate. Regretul meu este că alte persoane vor trebui să parcurgă această călătorie și vor fi lăsate în incertitudine, așa cum am fost lăsată eu. Oamenii nu ar trebui să treacă prin asta. În cele mai întunecate zile ale vieții noastre, suntem tratați ca niște criminali, iar asta este pur și simplu nedrept”, a mai spus ea.

Louise Shackleton a spus că este tristă că soțul ei nu a putut alege să moară înconjurat de familie, în propria casă. Ea a adăugat: „Mă întristează teribil și mă doare inima că cel puțin o persoană pe săptămână, doar din Anglia, trebuie să facă această călătorie, iar cei dragi, în cea mai întunecată perioadă a vieții lor, vor trebui să treacă printr-o anchetă polițienească”.

În Elveția, este legal să ajuți pe cineva să moară din 1942, cu condiția ca motivul să nu fie „egoist”.

Grupul Dignitas din această țară a devenit cunoscut deoarece permite persoanelor care nu sunt cetățeni elvețieni să utilizeze clinicile sale.

Louise Shackleton a devenit o susținătoare vocală a legislației care se află în curs de adoptare în parlamentul britanic pentru legalizarea eutanasiei. Aceasta ar permite unei persoane bolnave în fază terminală, cu o speranță de viață mai mică de șase luni, să-și pună capăt vieții în mod legal. Legislația din Marea Britanie interzice în prezent asistarea la sinuciderea altor persoane, dar urmăririle penale sunt rare.

Oponenții proiectului de lege privind moartea asistată și-au exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța persoanelor vulnerabile și la riscul de constrângere și de schimbare a atitudinii față de persoanele în vârstă, grav bolnave și cu dizabilități.

Louise Shackleton a ales să vorbească public pentru a onora promisiunea făcută soțului ei de a milita pentru dreptul oamenilor de a alege și crede că el ar fi mândru de campania ei.

„Oamenii ar trebui să aibă dreptul de a alege”, a spus ea. „Știu că oamenii vor spune că nu sunt de acord cu asta, și este absolut în regulă, respect asta, dar faptul că tu nu vrei ceva nu înseamnă că trebuie să împiedici pe altcineva să o facă”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)