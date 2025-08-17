Val de căldură extremă în țările nordice, amplificat de criza climatică

Valul de căldură prelungit care a afectat în iulie țările nordice a fost puternic amplificat de schimbările climatice, avertizează cercetătorii, care subliniază că „nicio țară nu este în siguranță” în fața efectelor încălzirii globale.

Conform The Guardian, Finlanda a înregistrat un record de 22 de zile consecutive cu temperaturi de peste 30°C, iar Suedia a avut 10 nopți tropicale la rând, în care temperaturile nu au scăzut sub 20°C.

Analiza realizată de World Weather Attribution arată că arderea combustibililor fosili a făcut ca acest val de căldură să fie de 10 ori mai probabil și cu 2°C mai intens, iar unele modele meteorologice indică faptul că fenomenul nu ar fi fost posibil fără contribuția umană la schimbările climatice.

Efectele au fost severe: spitalele s-au supraîncălzit și au fost nevoite să anuleze operații, peste 60 de persoane s-au înecat în timp ce înotau în aer liber, iar sute de incendii de pădure au izbucnit în regiune.

În mări și lacuri au apărut înfloriri toxice de alge, iar renii din Peninsula Scandinavă, afectați de căldură, au intrat în localități căutând umbră, punând în pericol și mijloacele de trai ale comunităților indigene Sámi.

(sursa: Mediafax)