Vânzările auto din China sunt în creștere accentuată

Vânzările auto au crescut cu 8,6% în aprilie 2021 pe piața din China, pentru a 13-a lună consecutiv, scrie Reuters. Livrările s-au majorat la 2,25 milioane de vehicule, față de aceeași perioadă din 2020, arată Asociaţia Producătorilor Auto din China (CAAM).

În primele patru luni din 2021, vânzările au crescut cu 51,8%, ajungâd la 8,75 milioane de vehicule.

Livrările de automobile electrice şi hibride au urcat cu 180% în aprilie 2021, la 206.000 unităţi. În intervalul ianuarie-aprilie 2021, vânzările de automobile electrice şi hibride au crescut cu 249,2%, la 732.000 de unităţi.

Totodată, producătorii auto chinezi au exportat, în aceeași lună, 151.000 de vehicule, cu 13,7% mai multe faţă de luna anterioară. În primele patru luni din acest an au fost exportate 516.000 de autovehicule.

Contructorii autohtoni Nio Inc şi Xpeng Inc, dar şi companiile străine, precum Tesla, îşi extind capacitatea de producţie în China, unde autorităţile promovează automobilele electrice şi hibride pentru a reduce poluarea.

Însă deficitul de cipuri ar putea avea un impact negativ mai mare asupra producţiei auto din China în trimestrul al doilea din 2021, decât în primele trei luni.

Autorităţile de la Beijing vor ca automobilele electrice şi hibride să reprezinte 20% din totalul vânzărilor auto până în 2025, faţă de 5% în prezent.

Vânzările de mașini ar putea depăși 26 de milioane de unităţi în acest an pe piața chineză, în creștere de 4%, comparativ cu 2020.

Circa 27% din producția auto mondială are loc acum în China, comparativ cu doar 7% în 2003.