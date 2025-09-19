Viktor Orban intenţionează să ia măsuri împotriva Antifa, invocând exemplul lui Trump

"Este timpul ca Ungaria să clasifice organizaţii precum Antifa drept grupuri teroriste, urmând exemplul american", a declarat liderul de dreapta pentru radioul de stat, referindu-se explicit la aliatul său politic, Donald Trump.



Liderul de la Casa Albă a anunţat săptămâna aceasta că intenţionează să desemneze Antifa din Statele Unite drept "organizaţie teroristă majoră". Dar modul în care va fi implementat acest lucru rămâne neclar, mai ales având în vedere structura laxă şi descentralizată a mişcării.



Experţii au remarcat, de asemenea, că nu are niciun mecanism legal pentru a desemna Antifa drept grupare teroristă internă. O astfel de desemnare poate fi aplicată doar formaţiunilor străine.



Orban a oferit puţine detalii, dar a spus că salută iniţiativa lui Trump şi că intenţionează să ia măsuri similare în Ungaria. El a descris Antifa ca o forţă violentă şi criminală care a vizat oameni paşnici din Ungaria.



"Unii au fost bătuţi aproape până la moarte, iar apoi alţii au devenit membri ai Parlamentului European, ţinând prelegeri Ungariei despre statul de drept şi politica de stânga", a spus el, referindu-se la ciocnirile de la Budapesta din februarie 2023.



La acea vreme, militanţi antifascişti au venit din străinătate pentru a protesta împotriva unui miting de extremă dreaptă, ceea ce a dus la altercaţii violente.



Procedurile judiciare legate de atacuri sunt în desfăşurare în Germania şi Ungaria. Unii suspecţi au fost arestaţi, alţii s-au predat. Printre aceştia s-a numărat şi politiciana italiană de stânga Ilaria Salis, membră a Parlamentului European.

