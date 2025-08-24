Viktor Orbán ar putea deveni președintele Ungariei pentru a-și păstra puterea politică

Analistul politic maghiar Káncz Csaba susține că Viktor Orbán a discutat în această vară, în Croația, despre scenariul de a-l înlocui pe actualul președinte, Tamás Sulyok, considerat un lider slab și loial Fidesz. Planul prevede transformarea Ungariei într-un regim semi-prezidențial, prin prelungirea mandatului prezidențial la cinci ani și extinderea atribuțiilor șefului statului, mai ales în domeniile politicii externe și securității.

Potrivit lui Csaba, intenția premierului este clară: chiar dacă Fidesz ar pierde alegerile parlamentare din 2026, Viktor Orbán ar continua să influențeze decisiv direcția strategică a Ungariei din postura de președinte. În plus, mutarea i-ar oferi protecție împotriva unor eventuale anchete și ar garanta menținerea controlului asupra instituțiilor cheie ale statului.

Profesorul Stefano Bottoni, de la Universitatea din Florența, avertizează că transformarea Ungariei într-un regim semi-prezidențial ar altera profund echilibrul instituțional. El compară scenariul cu o combinație între modelul rusesc, bazat pe putere prezidențială absolută, și cel polonez, caracterizat prin blocaje politice în caz de coabitare cu opoziția.

Scăderea sprijinului electoral pentru Fidesz îl determină pe Viktor Orbán să caute soluții pentru a-și conserva poziția dominantă în politica ungară, după mai bine de 16 ani la putere.

(sursa: Mediafax)