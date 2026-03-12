Tragedie în Negreni: O fetiță de 3 ani și un bărbat au murit pe DN1

Polițiștii au stabilit că un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani ar fi intrat în coliziune față-spate cu autovehiculul din fața sa, condus de un bărbat de 34 ani.

Cea de-a doua mașină a fost proiectată pe sensul opus de mers, intrând într-un TIR condus de un bărbat de 55 de ani.

În urma accidentului, bărbatul de 34 de ani și o fetiță de 3 ani, aflată în mașină, au murit.

„O minoră de aproximativ 3 ani a fost preluată imediat de către echipajul SAJ sosit la fața locului, în vreme ce pompierii au acționat pentru descarcerarea unei singure persoane, mai exact un bărbat. Din păcate, ambele victime se află în stop cardio-respirator, astfel că sunt aplicate manevre de resuscitare”, a transmis ISU Cluj, care ulterior a precizat că fetița și băprbatul au fost declarați decedați.

În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat negativ la ambii conducători auto.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.

(sursa: Mediafax)