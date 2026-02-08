x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Viktor Orban merge la Washington pentru „Consiliul de pace” al lui Trump

Viktor Orban merge la Washington pentru „Consiliul de pace” al lui Trump

de Redacția Jurnalul    |    08 Feb 2026   •   12:40
Viktor Orban merge la Washington pentru „Consiliul de pace” al lui Trump
Sursa foto: Hepta/Premierul ungar Viktor Orbán susține că alegerile parlamentare din 2026 vor decide direcția strategică a Ungariei

Prim-ministrul maghiar, Viktor Orban, a anunțat că va merge la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru pace” al președintelui american, Donald Trump.

Viktor Orban a făcut anunțul ieri, la un miting electoral la Szombathely, în vestul Ungariei, în perspectiva alegerilor parlamentare din aprilie, potrivit AFP.

„Aseară am primit o invitație: peste două săptămâni ne vom revedea cu președintele american la Washington, deoarece Consiliul pentru pace va ține reuniunea inaugurală”, a declarat prim-ministrul maghiar. Conform planului președintelui american de a pune capăt războiului din Gaza, un Comitet național pentru administrarea Gazei trebuie să administreze provizoriu teritoriul palestinian sub conducerea „Consiliului pentru pace” prezidat de Donald Trump.

Proiectul de cartă al „Consiliului pentru pace” nu menționează în mod explicit teritoriul palestinian. Îi atribuie un obiectiv mai larg, acela de a contribui la soluționarea conflictelor armate din lume.

Preambulul documentului critică implicit Națiunile Unite. „Consiliul de pace" va trebui să aibă „curajul de a se îndepărta de abordările și instituțiile care au eșuat prea des”, arată acesta. Numeroși lideri au primit o invitație de a se alătura acestei noi entități lansate de Donald Trump. Viktor Orban, apropiat al președintelui american, a acceptat invitația de a participa la „Consiliul pentru pace".

Țările candidate la un loc permanent în consiliu vor trebui să achite o taxă de intrare de un miliard de dolari.

Consiliul pentru pace a fost lansat de Donald Trump la Davos cu obiectivul declarat de a soluționa conflicte armate din lume. Reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru pace” va avea loc la Washington în aproximativ două săptămâni.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: donald trump consiliul de pace Viktor Orban
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri