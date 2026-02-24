Vladimir Putin vorbește despre tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră

„În acest moment, primim și noi informații, propriile noastre informații operaționale. Ar trebui să apară în presă astăzi, probabil că apar deja, nu am avut încă ocazia să le analizez, dar vorbim despre o posibilă explozie a sistemelor noastre de gaze de pe fundul Mării Negre”, a declarat Vladimir Putin.

El a susținut că aceste atacuri au avut ca scop sabotarea procesului de pace.

Blue Stream este conceput pentru a furniza gaze naturale rusești către Turcia prin Marea Neagră, ocolind țările terțe. TurkStream este o conductă de export de gaze din Rusia către Turcia prin Marea Neagră.

La același bilanț, președintele rus a vorbit și despre faptul că are „informații despre intenția de a folosi componenta nucleară, adversarul nu ezită să folosească orice mijloace”.

Adversarii Moscovei știu cum s-ar putea încheia orice atac asupra Rusiei sau asupra forțelor rusești folosind „un element nuclear”, a declarat Putin în discursul său.

În 2023, Rusia a respins inspecțiile asupra siturilor sale nucleare, pe măsură ce tensiunile cu SUA au crescut din cauza războiului din Ucraina.

Și-a actualizat doctrina nucleară în 2024, stabilind scenariile defensive în care ar lua în considerare utilizarea acestora.

Rusia va informa Statele Unite despre potențiala apariție a armelor nucleare în Ucraina, a declarat consilierul prezidențial al țării, Iuri Ușakov, citat de agențiile de știri internaționale.

Încercările Kievului de a obține arme nucleare vor afecta poziția Rusiei față de Ucraina, a mai declarat el, potrivit agenției de știri Interfax.

(sursa: Mediafax)