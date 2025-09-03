Vladimir Putin a lăudat la Beijing curajul soldaților nord-coreeni care au luptat la Kursk împotriva forțelor ucrainene

Coreea de Nord a devenit un aliat-cheie al Rusiei în timpul invaziei pe scară largă, furnizând artilerie, rachete și mii de soldați.

„Este bine cunoscut faptul că forțele coreene speciale au participat, la inițiativa dumneavoastră, la eliberarea regiunii Kursk, în deplină conformitate cu noul nostru tratat”, i-a spus Putin lui Kim în cadrul întâlnirii de la reședința de stat Diaoyutai, în vestul Beijingului.

„Aș dori să subliniez că soldații dumneavoastră au dat dovadă de eroism. Nu vom uita niciodată sacrificiile făcute de forțele dumneavoastră armate și de familiile militarilor dumneavoastră”.

Kim a trimis inițial circa 11.000-12.000 de soldați în Rusia, la sfârșitul anului 2024, pentru a respinge incursiunea ucraineană în regiunea Kursk. După ce Moscova a recucerit mare parte din zonă în primăvara acestui an, atât Putin, cât și Kim au recunoscut public participarea soldaților nord-coreeni în război, marcând o escaladare fără precedent a conflictului.

Trăgând o paralelă cu lupta împotriva Puterilor Axei în Al Doilea Război Mondial, Putin i-a mulțumit lui Kim pentru că „s-a alăturat luptei împotriva neonazismului modern”, făcând referire la narațiunile false ale Kremlinului privind existența unui regim nazist în Ucraina.

În timpul întâlnirii de la Beijing, dictatorul nord-coreean i-a mulțumit lui Vladimir Putin pentru recunoașterea rolului trupelor sale. El a numit sprijinul acordat Rusiei o „datorie frățească”.

Potrivit oficialilor ucraineni și occidentali, Coreea de Nord primește în schimb tehnologie nucleară și de rachete, bani și alte forme de sprijin.

Liderul de la Kremlin a declarat, de asemenea, că cei doi vor discuta relațiile bilaterale „în toate formele și direcțiile”.

Întâlnirea a avut loc după o paradă militară de amploare organizată de președintele chinez Xi Jinping în Piața Tiananmen din Beijing, pentru a marca 80 de ani de la capitularea Japoniei și sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Parada a fost prima ocazie în care Putin, Kim și Xi au fost văzuți împreună, subliniind apropierea tot mai mare dintre cele trei țări și reducerea izolării liderilor rus și nord-coreean.